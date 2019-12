10:25 Uhr

Unbekannter stiehlt an Heiligabend ein Schaf

An Heiligabend hat ein Unbekannter ein Schaf in Rohrbach gestohlen.

An Heiligabend hat ein Unbekannter ein Schaf aus einer Herde gestohlen. Jetzt sucht die Polizei nach dem Dieb.

An Heiligabend wurde zwischen 11.30 und 16.40 Uhr einem 44-jährigen Wolnzacher eines seiner Schafe aus seinem Gehege im Hopfenweg in Rohrbach gestohlen. Dazu schnitt der bislang unbekannte Täter den Maschendrahtzahn auf und gelangte so zu der Herde. Hinweise zum Täter oder zur Tat nimmt die Polizei Pfaffenhofen unter der Telefonnummer 08441/8095-0 entgegen. (nr)

Themen folgen