vor 24 Min.

Unbekannter versprüht Reizgas in Disco

Plus Schnell zu Ende war die Partynacht am Samstag in einer Neuburger Disco. Die Gäste verließen Fluchtartig das Gebäude.

Ein bisher Unbekannter versprühte in der Nacht auf Samstag gegen 1.30 Uhr in einer Neuburger Diskothek in der Oskar-Wittmann-Straße Reizgas. Dadurch erlitten zwei Mitarbeiter starke Reizungen der Atemwege. Sie wurden zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus Neuburg gebracht. Alle weiteren Besucher verließen daraufhin fluchtartig das Gebäude. Die ebenfalls mit angerückte Feuerwehr Neuburg lüftete die Lokalität. Die Absuche der Disko und der näheren Umgebung durch die Polizei ergab bisher keine Hinweise auf den Täter. Weitere Zeugenbefragen stehen noch aus.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen