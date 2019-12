12:51 Uhr

Unbekannter wirft in Hohenwart Flasche auf Partybesucherin

Zwei Schwestern wollten auf einer Party in Freinhausen feiern. Doch für eine von beiden endete die Nacht im Krankenhaus.

Zwei Schwestern im Alter von 18 und 22 Jahren aus Brunnen waren in der Nacht auf den Zweiten Weihnachtsfeiertag auf einer Party in Freinhausen. Als sie gegen 3 Uhr zum Ausgang gingen, traf eine Flasche die Ältere der beiden am Kopf. Die Schwestern verständigten laut Polizei sofort den Security-Dienst, die Platzwunde am Kopf wurde im Krankenhaus in Schrobenhausen genäht. Wer nähere Angaben zum Tathergang machen kann, soll sich unter der Nummer 08441/8095-0 bei der Polizei melden. (nr)

