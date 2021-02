vor 56 Min.

Unbekannter wirft in Neuburg Flasche auf Autos - 1000 Euro Schaden

Ein Unbekannter hat in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Neuburg am Mittwoch zwischen 10 und 19 Uhr offenbar eine Flasche auf zwei geparkte Fahrzeuge geworfen. Nach Angaben der Polizei wurden die Fahrzeuge hierdurch beschädigt.

Es entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 1000 Euro. Die Polizei erbittet Zeugenhinweise unter Telefon 08431/67110. (nr)

