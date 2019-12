16:24 Uhr

Unbezahlbares Engagement für den Landkreis

Vier Bürger werden für besondere Verdienste ausgezeichnet. Landrat Peter von der Grün dankt den Geehrten.

Vier engagierte Landkreisbürger wurden in München für ihr langjähriges Engagement geehrt. Edeltraud Schubert, Andrea Strixner und Herbert Götz erhielten das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten aus den Händen von Markus Söder. Mit dem „Weißen Engel“ wurde Hildegard Altenbuchner vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege ausgezeichnet. Um seine persönliche Anerkennung auszusprechen, hatte Landrat Peter von der Grün die Ehrenamtlichen nun ins Landratsamt nach Neuburg eingeladen.

Beeindruckt von ihrem unermüdlichen Engagement, so der Landrat, bedanke er sich bei den vier Persönlichkeiten für deren langjähriges Wirken. So ist Edeltraud Schubert aus Neuburg bereits seit 30 Jahren Vorsitzende der Neuburger Fadenspieler. Mit professionellen Auftritten haben die Marionettenspieler im Laufe der vergangenen Jahrzehnte das kulturelle Leben in der Stadt bereichert. Unvergessen sind dabei die Darbietungen am Neuburger Schloßfest oder die Oper „Die Kluge“ von Carl Orff zum 25-jährigen Bestehen des Vereins.

Engagiert beim Bauerverband, in Schulen und Kindergärten im Landkreis

Seit 22 Jahren ist Andrea Strixner Ortsbäuerin von Schönesberg und damit ein wichtiges Bindeglied zwischen den Landfrauen und dem Bayerischen Bauernverband. Dabei hat sie immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Bäuerinnen. Besonders liegt Andrea Strixner die Organisation von Ausflügen und Lehrfahrten am Herzen, um damit den Landfrauen eine kleine Auszeit vom Alltag zu verschaffen.

Mit 57 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit kann Herbert Götz aus Schrobenhausen aufwarten. Über diese lange Zeit engagiert er sich mit viel Herzblut für die katholische Bücherei der Stadtpfarrei St. Jakob. Seit 33 Jahren ist er deren Leiter. Dabei ist er nicht nur für die Budgetverwaltung, die Öffentlichkeitsarbeit und die stetige Erneuerung der Bestände verantwortlich, sondern er koordiniert auch weitere ehrenamtliche Helfer, sodass eine Öffnung an fünf Tagen in der Woche gewährleistet ist. Zudem ist er Ansprechpartner für die örtlichen Kindergärten und Grundschulen und bietet regelmäßig Büchereiführungen an.

Auch der Gesundheitsbereich im Landkreis profitiert

Für ihre langjährigen Aktivitäten im Krankenbesuchsdienst hat Hildegard Altenbuchner aus Rennertshofen den „Weißen Engel“ erhalten. Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege verleiht diese besondere Auszeichnung jährlich an höchstens 70 Personen, die sich im Gesundheitsbereich besonders verdient gemacht haben. Hildegard Altenbuchner ist seit 26 Jahren ehrenamtliche Mitarbeiterin im Krankenbesuchsdienst der Pfarreiengemeinschaft Urdonautal an den Kliniken St. Elisabeth, leitet den örtlichen Besuchsdienst und koordiniert die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer. Zudem ist sie seit 29 Jahren Kommunionhelferin und Lektorin in der Pfarreiengemeinschaft Urdonautal und als Mitglied des Pastoralrates Ansprechpartner für alle sozialen Belange dort. (nr)

