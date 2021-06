47.000 Euro Schaden

Zwei Zusammenstöße auf B16

Auf der B16 zwischen Weichering und der Zeller Kreuzung haben sich am Dienstagnachmittag gleich zwei Unfälle unmittelbar nacheinander ereignet, die in unmittelbarem Zusammenhang miteinander standen. Wie die Polizei mitteilte, musste daher die Bundesstraße im Unfallbereich zeitweise komplett gesperrt werden.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr auf der Höhe von Weichering. Zur Unfallzeit befuhr ein 45-jähriger Mann aus Burgheim mit seinem Auto die B16 in Fahrtrichtung Neuburg. Auf Höhe Weichering überholte er verkehrswidrig mehrere Fahrzeuge. Zeitgleich querte eine 42-jährige Frau aus Weichering mit ihrem Auto vom Biberweg kommend die B16, um in Richtung Ingolstadt zu fahren. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei beide Autofahrer verletzt wurden und ins Krankenhaus transportiert werden mussten.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 35.000 Euro. Zum Abbinden ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr mit insgesamt 30 Personen vor Ort. Für die Aufräumarbeiten musste die Bundesstraße im Unfallbereich anschließend für rund 1,5 Stunden komplett für den Verkehr gesperrt werden.

Kurz nach dem Zusammenstoß auf Höhe Weichering kam es zu einem zweiten Unfall an der Zeller Kreuzung. Weil es zum vorab geschilderten Unfall zum Einsatz gerufen wurden, war ein Feuerwehrauto von Neuburg in Richtung Weichering auf der Bundesstraße unterwegs.

Auf Höhe der Zeller Kreuzung wechselte das Feuerwehrauto, das mit Sondersignalen unterwegs war, auf die Linksabbiege-Spur, um an den vor der roten Ampel wartenden Autos in Richtung Ingolstadt vorbeizufahren. Zeitgleich fuhr eine 61-jährige Frau aus Neuburg aus Karlshuld kommend in den Kreuzungsbereich ein und übersah hierbei das Feuerwehrauto. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde glücklicherweise keiner der Fahrzeuginsassen. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von 12.000 Euro. Die Unfallstelle bedingte eine Sperrung der Zeller Kreuzung für etwa eine Dreiviertelstunde, der Verkehr wurde durch die Feuerwehr umgeleitet. (nr)