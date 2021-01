vor 37 Min.

Unfall bei Neuburg: Mann fährt fast ungebremst in anderes Auto

Bei Neuburg ist es am Montag zu einem Unfall gekommen.

Ein 24-Jähriger ist bei Neuburg fast ungebremst in ein anderes Auto gefahren. Zwei Personen verletzten sich. Auch zwei Kleinkinder kamen ins Krankenhaus.

Ein Unfall auf der Staatsstraße von Neuburg in Richtung Wagenhofen hat sich am Montag gegen 16 Uhr ereignet. Laut Polizei war dort eine 53-jährige Neuburgerin mit ihrem Auto unterwegs. An der Einmündung nach Hardt wollte sie nach links abbiegen. Ein nachfolgender 24-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr der Frau fast ungebremst hinten aufs Fahrzeug auf.

Unfall bei Neuburg: 11.500 Euro Schaden

Beide Autofahrer wurden leicht verletzt in Krankenhäuser verbracht, die im Fahrzeug der 53-jährigen befindlichen Kinder im Alter von ein und drei Jahren wurden ebenfalls vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den Autos beläuft sich auf rund 11.500 Euro. (nr)

Lesen Sie auch:

Themen folgen