vor 11 Min.

Unfall beim Überholen eines Oldtimers in Neuburg

Zu einem Unfall beim Überholen kam es in Neuburg,

Zwei Fahrerinnen wollten einen Oldtimertraktor überholen. Dann kam es zum Unfall.

Ein 54-Jähriger war am vergangenen Freitag gegen 16.20 Uhr mit seinem Oldtimertraktor auf der Staatsstraße 2214 in Richtung Rennertshofen unterwegs. Hinter ihm fuhren laut Polizei drei Fahrzeuge. Das erste Fahrzeug überholte den Traktor. Daraufhin setzten die beiden anderen Fahrer – eine 58-jährige Autofahrerin und eine 19-Jährige auf einem Leichtkraftrad – ebenfalls zum Überholen an.

Die beiden Fahrzeuge stießen seitlich zusammen

Dabei stießen die zwei Fahrzeuge jedoch seitlich zusammen. Die 19-Jährige stürzte bei dem Unfall und verletzte sich leicht. An den beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 4500 Euro. (nr)

