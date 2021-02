vor 19 Min.

Unfall im Kreisverkehr Karlshuld: 13.000 Euro Schaden

Bei einem Unfall im Kreisverkehr in Karlshuld sind zwei Autos zusammengestoßen. Es entstand ein Sachschaden von 13.000 Euro.

Ein 51-Jähriger aus Schrobenhausen war am Donnerstag gegen 7.45 Uhr mit seinem Auto in Karlshuld Richtung Neuburg unterwegs und befand sich bereits im Kreisverkehr an der Kreuzung Hauptstraße/Neuburger Straße. Eine 20-Jährige aus Zuchering fuhr laut Polizei mit ihrem Auto in den Kreisverkehr ein und missachtete die Vorfahrt.

Unfall in Karlshuld: Zwei Autos stoßen zusammen

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Zwar wurde niemand verletzt, es entstand laut Polizeiangaben aber ein Sachschaden von insgesamt 13.000 Euro. (nr)

Lesen Sie auch:

Themen folgen