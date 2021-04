Unfall in Neuburg: 79-Jährige übersieht Auto beim Abbiegen

Weil sie dessen Auto beim Abbiegen übersah, kollidierte eine Seniorin in Neuburg mit einem 49-Jährigen. Dabei verletzte sie sich leicht.

Ein Unfall hat sich am Donnerstagnachmittag, 22. April, in Neuburg ereignet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 79-jährige Frau mit ihrem Auto die Fünfzehner Straße entlang und wollte nach links in die Donauwörther Straße abbiegen. Ihr entgegen kam ein 49-Jähriger mit seinem Wagen, der die Kreuzung geradeaus in Richtung Fünfzehner Straße überqueren wollte. Doch die Seniorin übersah den Mann beim Linksabbiegen.

Unfall in Neuburg: 79-Jährige wird leicht verletzt

Die beiden Autos kollidierten frontal, heißt es in dem Bericht weiter. Dabei wurde die Frau leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand zudem ein Schaden, der sich auf etwa 3000 Euro beziffern lässt. Die Freiwillige Feuerwehr Neuburg war unter anderem zum Binden ausgelaufener Betriebsstoffe im Einsatz. (nr)

