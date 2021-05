Unfall in Neuburg: Auto prallt mit Krad zusammen

In der Münchener Straße in Neuburg ist es zu einem Unfall gekommen. Ein Auto prallte mit einem Krad zusammen, wodurch sich ein 17-Jähriger verletzte.

Am Sonntag gegen kurz vor 19 Uhr fuhr ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Donau-Ries mit seinem Auto die Münchener Straße in Neuburg in Fahrtrichtung stadtauswärts. Hinter ihm fuhr laut Polizei ein 17-jähriger Neuburger mit seinem Leichtkraftrad. Zunächst wollte der 18-Jährige mit seinem Pkw rechts in die Ostermannstraße einfahren, entschied sich jedoch um und wollte in Richtung stadteinwärts wenden.

Unfall in Neuburg: Kradfahrer stürzt und verletzt sich

Hier kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch der Kradfahrer stürzte. Der junge Mann zog sich eine Verletzung am Handgelenk und an den Knien zu. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 7000 Euro. (nr)

Lesen Sie auch: