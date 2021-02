vor 51 Min.

Unfall in Neuburg: Autofahrerin erwischt Radler

Eine Autofahrerin übersieht beim Abbiegen in Neuburg einen Radler. Es kommt zur Kollision - die Beteiligten haben Glück im Unglück.

Eine 36-jährige Neuburgerin war am Montag gegen 7.05 Uhr mit ihrem Auto in der Blumenstraße in Neuburg unterwegs und wollte nach links in die Münchener Straße einbiegen. Hierbei hatte sie nach Angaben der Polizei die Vorfahrt zu beachten.

Unfall in Neuburg: Autofahrerin übersieht Radler

Die Frau übersah in dieser Situation einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten, 59-jährigen Radfahrer. Es kam zur Kollision beider Verkehrsteilnehmer, der Radfahrer wurde hierbei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden von rund 100 Euro. (nr)

Lesen Sie auch:

Themen folgen