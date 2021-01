vor 34 Min.

Unfall in Neuburg: Räumfahrzeug prallt mit Schaufel gegen Auto

In Neuburg ist es zu einem Unfall gekommen. Ein Räumfahrzeug prallte mit der Schaufel gegen ein Auto.

Unfall in Neuburg: Ein 53-jähriger Autofahrer übersieht beim Abbiegen ein Räumfahrzeug. Dieses erfasst den Wagen mit der Schaufel. Der Mann muss ins Krankenhaus.

Am Mittwoch gegen 7.20 Uhr fuhr ein 53-jähriger die Heinrichsheimstraße in Neuburg stadteinwärts. Dann wollte er in die Grünauer Straße abbiegen, übersah jedoch ein Räumfahrzeug, welches ihm entgegen kam.

Unfall in Neuburg: Räumfahrzeug prallt gegen Auto

Das Räumfahrzeug erfasste mit der Schaufel den Wagen des Mannes. Der 53-Jährige wurde verletzt und kam zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von 8500 Euro. (nr)

Lesen Sie auch:

Themen folgen