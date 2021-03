vor 17 Min.

Unfall in Neuburg: Rollerfahrerin stürzt und verletzt sich

Nachdem sie mit einem Auto in Neuburg zusammengestoßen war, musste eine Rollerfahrerin ins Krankenhaus gebracht werden.

Von Winfried Rein

Nach dem Zusammenstoß mit einem Auto ist eine Rollerfahrerin am Montagnachmittag, 15. März, in der Monheimer Straße in Neuburg gegen 15 Uhr auf die Fahrbahn gestürzt. Die Frau hatte nach ersten Erkenntnissen der Polizei in Höhe der Berufsschule zu spät erkannt, dass ein vorausfahrender Autofahrer verlangsamte und nach links abbiegen wollte.

Polizei in Neuburg: Rollerfahrerin stieß gegen den Wagen

Die Rollerfahrerin stieß gegen den Wagen. Sie trug einen Helm, kam aber dennoch verletzt ins Neuburger Krankenhaus. Die Feuerwehren Bittenbrunn und Neuburg übernahmen die Verkehrsregelung.

