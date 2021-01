09:14 Uhr

Unfall in Neuburg: Zwei Autos krachen zusammen

Unfall in Neuburg: Am Mittwochabend sind zwei Autos zusammengeprallt.

Unfall in Neuburg: Am Mittwochabend stoßen zwei Autos zusammen. Es entsteht ein Schaden von 11.000 Euro.

In Neuburg ist es am Mittwochabend zu einem Unfall gekommen. Gegen 19.45 Uhr befuhr ein 59-jähriger Neuburger mit seinem Auto die Eybstraße und wollte nach links in die Adolf-Kolping-Straße abbiegen. Dabei hatte er die Vorfahrt zu beachten, teilt die Polizei mit.

Unfall in Neuburg: Zwei Autos stoßen zusammen

Beim Einfahren in die Adolf-Kolping-Straße übersah er ein von links kommendes Auto, das von einem 29-jährigen Neuburger gefahren wurde. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, der 29-jährige wurde hierbei laut Polizei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Neuburg war im Einsatz. Die Helfer sicherten die Einsatzstelle ab, nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf, leuchteten die Einsatzstelle aus und lenkten den Verkehr. (nr)

Lesen Sie auch:

Themen folgen