vor 24 Min.

Unfall in Neuburg: Zwei Autos stoßen zusammen

Unfall in Neuburg: An einer Kreuzung sind zwei Autos zusammengestoßen.

In der Münchener Straße in Neuburg ordnet sich eine 71-jährige Autofahrerin falsch ein. Als sie die Spur wechselt, kommt es zum Unfall.

In der Münchener Straße in Neuburg ist es am Montag gegen 9 Uhr zu einem Unfall gekommen. Nach Angaben der Polizei befuhr eine 71-jährige Frau aus Karlshuld mit ihrem Auto die Münchener Straße in westliche Richtung und wollte die Kreuzung mit der Ostendstraße/Längenmühlweg geradeaus überqueren, um auf der Münchener Straße zu bleiben.

Unfall in Neuburg: Frau wechselt Fahrstreifen

Als sie bemerkte, dass sie sich in die Linksabbiegespur zum Längenmühlweg eingeordnet hatte, wechselte sie den Fahrstreifen und übersah ein nachfolgendes Auto, das vor der Kreuzung auf der rechten Fahrspur der Münchener Straße fuhr und von einem 53-jährigen Mann aus Neuburg gesteuert wurde.

Sachschaden von rund 5000 Euro

Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurde keiner der Beteiligten verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. (nr)

Lesen Sie auch:

Themen folgen