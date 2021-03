10:07 Uhr

Unfall in Rennertshofen: Frau verletzt sich nach Kollision mit Auto

Am Donnerstagmorgen gab es einen Verkehrsunfall in Rennertshofen.

Am Donnerstagmorgen, 25. März, kam es zu einem Unfall in der Marktgemeinde Rennertshofen. Dabei entstand nicht nur ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Am Donnerstagmorgen, 25. März, fuhr eine 18-jährige Frau aus Rennertshofen mit ihrem Auto auf der Staatsstraße von Rennertshofen in Richtung Neuburg. An der Bergkuppe, auf Höhe des Tierheimes, hielt zu diesem Zeitpunkt eine 39-Jährige, die mit ihrem Auto nach links in das Tierheim abbiegen wollte.

Durch den Unfall entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro

Eine 43-jährige Frau, die ebenfalls die gleiche Richtung fuhr, musste verkehrsbedingt ebenfalls hinter der 39-jährigen Frau anhalten. Die 18-Jährige fuhr in weiterer Folge - wohl der tiefstehenden Sonne geschuldet - dem Auto der 43-Jährigen auf und schob das Fahrzeug auf das Auto der 39-Jährigen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Unfallverursacherin wurde bei der Kollision leicht verletzt. (nr)

