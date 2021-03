vor 49 Min.

Ungewöhnliches Wahllokal

Die CSU im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wurde erfinderisch, um ihre Wahlversammlung abzuhalten. Ging alles glatt?

Von Gloria Geissler

Dieses Bild hat die Region so wohl noch nicht gesehen: Knapp 100 Fahrzeuge, die sich am Freitagabend auf dem Firmenparkplatz der Bauer AG in Schrobenhausen versammelten, damit ihre Insassen eine Wahl abhalten konnten.

128 Wahlberechtigte waren eingeladen die CSU-Delegierten und Ersatzdelegierten für die Bundeswahlkreisversammlung Ingolstadt (Nominierung Reinhard Brandl), die Bundeswahlkreisversammlung Freising (Nominierung Erich Irlstorfer), den Parteitag sowie den Bezirksparteitag Oberbayern zu wählen.

Die Wahl der CSU-Delegierten in Neuburg-Schrobenhausen fand im Auto statt

Aber wie soll eine solche Wahlversammlung in Corona-Zeiten abgehalten werden? Die Organisatoren waren erfinderisch: Die Teilnehmer erhielten ihre Wahlunterlagen im „Drive-In-Verfahren“ direkt am Tor des Parkplatzes. Parkplatzeinweiser lenkten die Fahrer dann auf den kreisrund angelegten Parkplatz, wo sie dann ihr Kreuzchen auf dem Wahlschein machen konnten. In der Mitte des Platzes wurde eine Lautsprecheranlage aufgebaut, über die alle notwendigen Ansagen gemacht werden konnten. Die Delegierten blieben während der gesamten Versammlung, die auf 30 Minuten ausgelegt war, in ihren Fahrzeugen sitzen. Die Stimmzettel wurden von den Wahlhelfern direkt an den Fahrzeugen mit einem Kescher eingesammelt. Das Ergebnis bekamen die Delegierten per Mail.

„Es lief alles glatt“, berichtete Kreisvorsitzender Matthias Enghuber, der die Wahlleitung innehatte. 96 Delegierte aus den 18 CSU-Ortsverbänden im Landkreis waren gekommen sowie auch die beiden Bundestagsabgeordneten Reinhard Brandl und Erich Irlstorfer. Auf die Wahl von Parteivorstandsämtern wurde, wie schon bei den Ortshauptversammlungen, bewusst verzichtet. Die Delegiertenwahl ist als Bestandteil des Prozederes zur Kandidatenaufstellung für die Bundestagswahl aber zwingend notwendig, berichtet Enghuber: „Da geht es übrigens allen Parteien gleich. Der Unterschied liegt im Aufwand der Versammlung, der in der Größe des jeweiligen Verbandes begründet liegt.“

