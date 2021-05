Gabriele Gien bleibt Präsidentin der Uni Eichstätt

Gabriele Gien ist bereits seit 2014 Präsidentin der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Jetzt wurde sie einstimmig wiedergewählt.

Gabriele Gien leitet die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) für weitere fünf Jahre. Das Wahlgremium der KU hat die Präsidentin per Briefwahl einstimmig im Amt bestätigt, wie die Vorsitzende des Wahlgremiums, Barbara Loos, am Donnerstag mitteilte. Gien war die einzige Bewerberin. Die zweite Amtszeit beginnt offiziell zum 1. Oktober.

Gien will die innovative Weiterentwicklung neuer Bereiche an der Uni Eichstätt

Gien selbst empfindet es als große Ehre, für eine weitere Amtszeit die KU leiten zu dürfen. „Mein Ziel für die kommenden Jahre wird es sein, unsere Vision einer offenen, engagierten und exzellenten Universität weiter in einem partizipativen Prozess zu gestalten. Als zukunftsorientierte Universität setzt die KU in ihren wissenschaftlichen Themensetzungen und Entwicklungsplanungen auf den weiteren Ausbau vorhandener, bewährter Stärken. Gleichzeitig fördert sie die innovative und multidisziplinäre Weiterentwicklung neuer Bereiche“, so Gien.

Gabriele Gien war Inhaberin des Lehrstuhls für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur

Gabriele Gien, geboren 1962 in München, war seit Oktober 2014 Interims-Präsidentin, 2016 wurde sie zur Präsidentin gewählt. 2009 wurde sie auf den Lehrstuhl für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur an der KU berufen und zur Vizepräsidentin gewählt. Zu ihren Arbeits- und Forschungsschwerpunkten gehören unter anderem Leseforschung, Kreative Schreibprozesse, Internationale Lehrerbildung sowie gesellschaftliches Engagement in Studium, Lehre und Forschung. Als Präsidentin hat Gabriele Gien von Beginn an das Ziel verfolgt, die KU als zukunftsorientierte, gesellschaftlich relevante und forschungsstarke Universität zu profilieren und im Gesellschafts- und Bildungsbereich zu vernetzen. Zuletzt wurde die KU zur beliebtesten Uni Deutschlands gewählt. (nr)

