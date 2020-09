12:00 Uhr

Unterammergau lockt nicht nur mit tosenden Wasserfällen

Die Schleifmühlenklamm in Unterammergau gewährt einen Einblick in die Urgewalt der Natur.

Plus Ein Ausflug nach Unterammergau bietet neben Natur auch enorm viel Abwechslung. Bei schönem Wetter bietet sich auf dem Rückweg nach Neuburg ein Abstecher zum Soier See an.

Von Doris Bednarz

Ein Tagesausflug nach Unterammergau bietet gerade für Familien jede Menge Möglichkeiten. Spannung und atemberaubende Naturschönheit verspricht dort die Schleifmühlenklamm. Den Eingang erreicht man vom Parkplatz Pürschling (Richtung Liftweg) aus. Der Aufstieg führt über mehrere gesicherte Treppenstufen und Stege, vorbei an vielen kleinen rauschenden Wasserfällen. Die Schleifmühlenklamm ist rund 500 Meter lang, mit einem Höhenunterschied von etwa 60 Meter. Entlang des Weges kann man die Reste der stillgelegten Schleifmühlen entdecken.

Ein Ausflug nach Unterammergau: Das gibt es zu sehen

Der Auf- und Abstieg dauert eine gute Stunde und ist für Erwachsene und Kinder ein spannendes Erlebnis. Die Kinder sollten keine Angst vor Wasser haben und trittsicher sein.

Die tosenden Wasserfälle und die zauberhafte Atmosphäre gewähren einen Einblick in die Urgewalt der Natur. Der Aufstieg ist gerade bei heißem Wetter gut geeignet, weil die Nähe des Wassers angenehme Kühle verspricht.

Unterhalb des Parkplatzes befindet sich der Gasthof Schleifmühle. Die Terrasse des Biergartens bietet eine atemberaubende Aussicht auf das Ammertal und den Kofel. Der 1342 Meter hohe Kofel ist durch seine markante Form nicht zu übersehen. Zum Gasthof gehört auch ein kleines Wetzsteinmuseum. Etwas unterhalb des Gasthofs liegt eine Sommerrodelbahn. Mit einem Bob fährt man die 650 Meter lange Strecke hinunter, die einen Höhenunterschied von 85 Metern überwindet. Die Kleinsten können in einem Streichelgehege Ziegen, Alpakas und Minischafe knuddeln.

Wer sich am Nachmittag noch mal sportlich betätigen will, ist auf dem Wanderweg „Altherrenweg“ richtig. Der Höhenweg auf den sonnigen Hängen des Ammertals nach Oberammergau ist sehr beliebt und eignet sich gut für Familien. Auf diesem rund 11,5 Kilometer langen Wanderweg kommt man am Berggasthof „Romanshöhe“ vorbei, der zum Ausruhen oder Brotzeitmachen einlädt. Durch das Pulvermoos und entlang der Ammer kehrt man zurück nach Unterammergau.

Tagesausflug: Der Moorsee ist einer der wärmsten Badeseen Südbayerns

Zum Abkühlen und bei schönem Wetter bietet sich auf dem Rückweg ein Abstecher zum Soier See an. In Bad Bayersoien, nicht weit von der Hauptstraße entfernt, liegt der Moorsee, der als einer der wärmsten Badeseen Südbayerns gilt. Das Bad bietet einen Kinderspielplatz, Liegewiese, Sanitäranlagen und Gastronomie. Falls es für eine Runde im See zu kalt ist, versprechen Ruderboote zum Ausleihen (sechs Euro pro Stunde) jede Menge Spaß.

Viel entdecken und erfühlen kann man auf dem 1,8 Kilometer langen Seerundweg, der als Barfußparcour und Naturlehrpfad deklariert ist. Der Parcour beinhaltet Balancierstrecken aus verschiedenartigen Gesteinsarten oder Holz, eine Wassertretstrecke am Seeufer, ein Moortretbecken und mehrere Fühlstrecken mit den unterschiedlichsten Materialien wie Gras, Steine oder Rindenmulch.

Mehr Infos gibt dazu gibt es hier.

