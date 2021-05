Unfall bei Unterhausen: Auto bleibt auf Leitplanke hängen

Auf der B16-Brücke bei Unterhausen kam es zu einem ungewöhnlichen Unfall. Ein junger Autofahrer rutschte mit seinem Wagen auf die Leitplanke und blieb dort hängen.

Ein ungewöhnlicher Unfall hat sich am Montagvormittag bei Unterhausen ereignet. Nach Angaben der Polizei war ein 20-Jähriger aus dem Kreis Offenburg gegen 9.50 Uhr mit seinem Auto von Straß in Richtung Unterhausen unterwegs. In der Kurve vor der Brücke, die über die B16 führt, kam der junge Fahrer wohl aufgrund zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, rutschte auf die Leitplanke und blieb dort hängen.

Unfall bei Unterhausen: 20-Jähriger rutscht auf Leitplanke

Der 20-Jährige und seine Beifahrerin verletzten sich leicht. Der Schaden liegt laut Polizei bei etwa 5000 Euro. Die Brücke war für die Bergung des Autos kurzzeitig gesperrt. (ands)

