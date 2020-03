vor 19 Min.

Unterlagen zur Wahl doppelt verschickt

Stadt behebt Fehler durch Neuversand

Beim Verpacken der Wahlunterlagen zur Stichwahl des Oberbürgermeisters ist bei der Stadtverwaltung ein bedauerlicher Fehler passiert. Wie Pressesprecher Bernhard Mahler mitteilt, seien aufgrund der flächendeckenden Briefwahl sämtliche rund 22.500 Wahlscheine erstmals über einen Großdrucker im Haus produziert worden. Dort sei eine Marge von exakt 500 Wahlscheinen offenbar doppelt hergestellt, verpackt und auch verschickt worden. Es handelt sich um die Nummern 2.501 bis 3000. Die Unterlagen gingen am Donnerstag, 19. März, zur Post und sind mittlerweile auch bei den betroffenen 500 Wählern angekommen.

Der Fehler, so Mahler weiter, sei am Freitagmittag in vollem Umfang festgestellt worden. Gemeindewahlleiter Ralf Rick habe daraufhin sofort die Vertreter des Wahlamtes einberufen, um an einer praktikablen Lösung der Problematik zu arbeiten. Diese sei nach eingehender Beratung rasch erarbeitet worden.

Die Problemlösung: Die betroffenen 500 Wähler bekommen die Wahlunterlagen noch mal komplett neu zugeschickt. Die bisher doppelt geschickten Unterlagen verlieren ihre Gültigkeit und müssen vernichtet werden. Die Betroffenen werden aufgefordert, nur mit den jetzt verschickten, neuen Wahlunterlagen zu wählen. Kennzeichen ist ein farbiger Wahlschein. Sollte bereits gewählt und zurückgeschickt worden sein, werden die exakt definierten Unterlagen anhand der bekannten Nummer aussortiert. Wie Pressesprecher Mahler erklärt, sei dies aufgrund der Nummerierung problemlos nachweis- und überprüfbar. Selbstverständlich würden die Betroffenen einen Hinweis in ihren Unterlagen finden, damit tatsächlich alle erreicht werden und informiert sind. Wichtiges Fazit: „Durch die Regelung ist sichergestellt, dass es zu keiner doppelten Stimmabgabe kommen kann.“

Weiter heißt es wörtlich: „Die Verantwortlichen der Stadt können sich für den bedauerlichen Fehler nur in aller Form entschuldigen. Der ausgerufene Katastrophenfall mit Personalengpass, neuen Ablaufvorgaben sowie extrem engem Zeitfenster macht die Abwicklung der Stichwahl zu einem massiven Kraftakt. Letztlich entstand dadurch auch der bedauerliche Fehler.“ (nr)