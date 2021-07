Für den guten Zweck: Reinhold Öxler aus Untermaxfeld verkauft hochwertige Drucke

Plus Zwölf Jahre später sind die dramatischen Wochen nach der Geburt seiner Enkelin bei Reinhold Öxler aus Untermaxfeld immer noch präsent. Zum Jubiläum seines eBay-Shops verkauft er nun künstlerisch hochwertige Drucke.

Dass seine zwölfjährige Enkelin heute putzmunter neben ihm sitzt, dafür ist Reinhold Öxler enorm dankbar, denn nach ihrer Geburt durchlebte die Familie Wochen der Ungewissheit. Bei drei Einrichtungen möchte sich der Untermaxfelder kenntlich erweisen, indem er zum 20-jährigen Jubiläum seines eBay-Shops den Erlös aus dem Verkauf hochwertiger Drucke spendet.