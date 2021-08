Kalender der Feuerwehrfrauen Untermaxfeld: Sexy Bilder für den guten Zweck

Plus Neun Frauen der Feuerwehr Untermaxfeld ließen sich für einen Kalender fotografieren – mal mit mehr, mal mit weniger Bekleidung. Der Erlös der Fotoaktion wird einem guten Zweck zukommen.

Sie tragen Lederhosen und Dessous, Bikini und Negligés, aber auch Feuerwehrhosen oder sind in einen Feuerwehrschlauch gehüllt. Wie sich die jungen Frauen der Feuerwehr Untermaxfeld einzeln für ihren Feuerwehrkalender ablichten ließen, ist noch geheim, nur die Gruppenfotos werden schon mal als Appetithappen preisgegeben.