Sonderimpfaktion in Untermaxfeld: Erst die Spritze, dann die Wurst

Plus 136 Menschen haben sich am Sonntag im Untermaxfelder Feuerwehrhaus impfen lassen. Ihre Intention: "Es nervt."

Die ersten kamen schon eine Stunde vor Start der Sonderimpfaktion im Untermaxfelder Feuerwehrhaus. „Da fehlte uns noch der Arzt“, erzählte der Königsmooser Bürgermeister Heinrich Seißler lachend. Wer pünktlich um 16 Uhr da war, musste fast zwei Stunden warten, ehe er überhaupt ins Gebäude kam. Auch drinnen – der Zugang erfolgte ohne 3G-Kontrolle – ging es weiter mit Schlangestehen. Insgesamt ließen sich am Sonntag 136 Personen impfen, darunter circa 20 Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren. 42 kamen zur Erstimpfung, 94 erhielten ihre Zweitimpfung, Drittimpfungen wurden nicht angeboten. Im Einsatz waren neben Impfarzt Shahram Tabrizi, Chefarzt der Akutgeriatrie des Kreiskrankenhauses Schrobenhausen, vier Arzthelferinnen sowie vier Untermaxfelder Feuerwehrmänner. Die letzte Spritze wurde um 20.15 Uhr gesetzt.