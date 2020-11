06:00 Uhr

Unternehmen in Neuburg: Diesen neuen Werkleiter hat Rockwool

Jørgen Amtoft (l.) kehrt in seine Heimat Dänemark zurück. Elmar Herrmann trat seine Nachfolge an.

Elmar Herrmann folgt auf Jørgen Amtoft, der nun in seine Heimat nach Dänemark zurückkehrt. Warum sein 59-jährige Nachfolger kein neues Gesicht für Rockwool in Neuburg ist.

Die Werkleitung am Rockwool-Standort in Neuburg hat zum 1. November der diplomierte Ingenieur Elmar Herrmann übernommen.Wie aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervorgeht, folgt er auf Jørgen Amtoft, der diese Position von 2014 bis 2020 bekleidet hat und nun auf eigenen Wunsch in seine Heimat Dänemark zurückkehrt. Dort wird er den weiteren Angaben zufolge weiter für die Rockwool-Gruppe tätig sein. Für Neuburg ist sein Nachfolger allerdings kein neues Gesicht.

Wirtschaft in Neuburg: Elmar Herrmann war bereits einige Jahre in Neuburg tätig

Elmar Herrmann war bereits von 2008 bis 2012 Werkleiter am Standort Neuburg, heißt es in der Mitteilung weiter. Für die Rockwool-Gruppe arbeitet er schon seit mehr als 30 Jahren – auch international. Demnach war er als Werkleiter in Kanada tätig sowie als Projektmanager am Aufbau einer Steinwollproduktion in den USA beteiligt. Zuletzt unterstützte Elmar Herrmann Planung und Bau der kürzlich in Betrieb genommenen Produktionslinie 9 in Neuburg. „Ich freue mich darauf, nun die Verantwortung für eine der modernsten Steinwolle-Produktionen der Welt zu übernehmen“, erklärte Herrmann. Der 59-Jährige lebt mit seiner Familie in Neuburg.

200 Meter lang und 60 Meter breit ist die neunte Produktionslinie von Rockwool. Bild: Behrendt und Rausch Fotografie

Die Rockwool International A/S ist der weltweit größte Hersteller von Dämmstoffen und -systemen aus Steinwolle. Sie unterhält insgesamt mehr als 40 Produktionsstätten in Europa, Nordamerika und Asien sowie Verkaufsgesellschaften in 37 Ländern. Die Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG ist mit vier Werken und rund 1300 Mitarbeitern in Deutschland Teil der Rockwool-Gruppe. (nr)

