Unternehmensbefragung in Neuburg: Firmen, wie geht’s euch?

Plus Die Wirtschaftsförderungen des Landkreises und die beiden Städte Neuburg und Schrobenhausen wollen im Jahr 2021 eine Unternehmungsbefragung in der Region durchführen. Was man sich davon verspricht.

Die Wirtschaftsförderungen des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen wollen gemeinsam mit den Städten Neuburg und Schrobenhausen herausfinden, wie es den Firmen in der Region geht. Dazu wollen sie eine Unternehmensbefragung im gesamten Kreisgebiet für das Jahr 2021 initiieren. Welche Hintergründe, Motive und Folgen das hat – das besprachen die Stadtratsmitglieder in ihrer jüngsten Sitzung im Kolpingsaal.

Unternehmensbefragung in Neuburg und der Region: Was verfolgt man damit?

Ziel einer solchen Umfrage sei es, die Erwartungen und Anforderungen der Industrie, des Gewerbes, des Handels und des Dienstleistungssektors zu erfassen, erklärte Bernhard Hillebrand von der Stabsstelle Wirtschaftsförderung den Stadträtinnen und Stadträten. Es gehe darum, sagte er, einfach einmal festzustellen, wo den Unternehmen der Schuh drückt.

Für alle Beteiligten können dabei neue Erkenntnisse gewonnen werden, die dann wiederum für die zukünftige Arbeit im Bereich Wirtschaftsförderung, aber auch im Bereich Stadtplanung sinnvoll genutzt werden können. Ebenfalls versprechen sich die Wirtschaftsförderungen positive Ergebnisse für zukünftige Gewerbeflächenplanungen genauso wie für eine zukunftsfähige Ausrichtung der Bildungseinrichtungen vor Ort. Ein vorausschauenderes Handeln der Kommunen wäre dann sicher einfacher, heißt es dazu in der entsprechenden Sitzungsvorlage des Gremiums.

Um eine solche Befragung durchführen zu können, berichtete Bernhard Hillebrand, sei professionelle Hilfe notwendig. Gedanken habe man sich im Vorfeld bereits gemacht. Demnach wäre eine eigene Unternehmensbefragung der Stadt Neuburg relativ aufwendig. Um also Synergieeffekte nutzen zu können, biete es sich an, dass die Kommunen eine Unternehmensbefragung gemeinsam mit dem Landkreis durchführen, der die Federführung hierfür übernehmen soll. Kosten für die Aktion fallen in Höhe von etwa 30.000 Euro an, wobei sich die beiden Städte Neuburg und Schrobenhausen finanziell mit jeweils 10.000 Euro und den städtischen Wirtschaftsförderungen an dem Projekt beteiligen sollen.

Umfrage: Rückschlüsse speziell für Belange von Firmen aus Neuburg sollen möglich sein

Wie der Vertreter der Stabsstelle Wirtschaftsförderung auf Nachfrage einiger Stadtratsmitglieder erklärte, würde sich der betreffende Fragenkatalog sowohl aus Fragen allgemeiner Natur als auch aus Fragen, die spezifisch Neuburg und einzelne Gemeinden betreffen, zusammensetzen. Sodass Rückschlüsse speziell für Belange und Bedürfnisse ortsansässiger Firmen gezogen werden können.

Das Gremium stimmte dem Beschluss zur Unternehmensbefragung einstimmig zu.

