17:53 Uhr

Unternehmer aus der Region Neuburg muss in Haft

Sozialabgaben in Höhe von 290000 Euro hat ein Unternehmer aus der Region veruntreut – zu diesem Schluss kam das Amtsgericht Neuburg am Mittwoch.

Das Gericht befindet den Angeklagten für schuldig, 290.000 Euro veruntreut zu haben. Weshalb der Richter den Verteidiger verbal abwatscht.

Von Fabian Kluge

Geschrei zwischen Richter, Staatsanwalt und Verteidiger, eine Festnahme im Gerichtssaal und viele Verhandlungstage – der Prozess gegen einen Unternehmer aus der Region hatte einiges zu bieten. Dem Mann wurde vorgeworfen, Sozialabgaben in Höhe von knapp 290.000 Euro veruntreut zu haben, indem er scheinselbstständige Arbeiter beschäftigt hat. Am Mittwoch ist vor dem Amtsgericht in Neuburg ein Urteil gefallen.

Der Vorsitzende Richter Christian Veh sprach den Angeklagten schuldig und verurteilte ihn zu eineinhalb Jahren Gefängnis. Dazu muss der Unternehmer die Schadenssumme an die Techniker Krankenkasse zurückzahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, Verteidiger Florian Englert kündigte nach dem Prozess bereits an, Berufung einlegen zu wollen.

Staatsanwalt kritisiert Verteidiger

Zuvor standen am letzten Verhandlungstag zunächst die Plädoyers auf dem Programm. Sowohl Staatsanwalt Gerhard Reicherl als auch Englert gingen dabei noch einmal auf die Ereignisse aus der vergangenen Woche ein. Zur Erinnerung: Dort hatte der Sohn des Angeklagten als Zeuge ausgesagt. Da dessen Angaben im klaren Widerspruch zu den bisherigen Zeugenaussagen gestanden waren, hatte Staatsanwalt Reicherl den Sohn kurzerhand noch im Gerichtssaal festnehmen lassen. In der Folge hatte sich ein hitziges Wortgefecht zwischen Richter, Staatsanwalt und Verteidiger entwickelt.

Am Mittwoch sagte Reicherl in seinem Plädoyer deshalb: „Ich kann über die Verteidigungsstrategie nur den Kopf schütteln. Es hätte einen solch langen Prozess nicht gebraucht, aber die Verhandlung wurde quasi torpediert.“ Entscheidend sei die Frage: Waren die ungarischen Arbeiter selbstständig oder Angestellte der Firma des Angeklagten. „Die Arbeiter waren ausschließlich für dieses Unternehmen tätig. Sie waren teilweise in Wohnungen der Firma untergebracht. Die Miete wurde dabei mit den Rechnungen vergolten. Es bestehen keinerlei Zweifel, dass sie nicht selbstständig waren“, erklärte Reicherl.

Verteidiger fordert Freispruch

Er hielt dem Angeklagten zugute, dass er keine Vorstrafen aufwies und die Arbeiter nicht dazu drängte, sogenannte GbRs, also Gesellschaften bürgerlichen Rechts, zu gründen. „Jedoch fehlt jegliche Schuldeinsicht, es handelte sich offensichtlich um ein Modell in der Firma und der Gesamtschaden ist hoch.“

Verteidiger Englert warf Reicherl in seinem eineinhalbstündigen Plädoyer noch einmal vor, den Zeugen mit vier bewaffneten Polizisten in der vergangenen Sitzung unter Druck gesetzt zu haben. „Die Arbeiter waren nicht verpflichtet, alle Aufträge anzunehmen. Sie waren nicht im Dienstplan integriert. Mein Mandant hat das Recht, sich mit Sub-Unternehmern zu behelfen“, führte Englert aus. Da seiner Meinung nach nichts für eine Scheinselbstständigkeit spricht, plädierte er dafür, den Unternehmer freizusprechen.

Richter bezeichnet das Verhalten des Verteidigers als abenteuerlich

Das sah das Schöffengericht jedoch anders. Richter Veh strafte dabei auch den Verteidiger ab: „Ihr Verhalten und Geschrei vor Gericht – das war alles in allem schon abenteuerlich. Zudem ging Ihr Plädoyer an der Sache vorbei, aber das zieht sich schon durch die gesamte Verhandlung.“ Dass der Prozess so lange gedauert habe, habe sicherlich nicht am Gericht oder der Staatsanwaltschaft gelegen. Zu den Geschehnissen aus der vergangenen Woche sagte Veh: „Der Staatsanwalt hat seine Pflicht getan. Dass die Polizeibeamten die Festnahme durchführen und ihre Waffen nicht an der Garderobe abgeben, ist klar.“

Auch für das Gericht bestanden keine Zweifel daran, dass die Arbeiter scheinselbstständig waren: „Sie waren ausschließlich für Ihr Unternehmen tätig und waren gar nicht in der Lage, unternehmerisch tätig zu sein“, sagte Veh in Richtung des Verurteilten. „Sie sind offensichtlich erfolgreich, dann sollten Sie auch wirtschaftlich denken können. Hätten Sie Willen zur Wiedergutmachung des Schadens gezeigt, hätten Sie wohl auch nicht ins Gefängnis gemusst.“

Themen Folgen