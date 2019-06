00:35 Uhr

Unterricht findet wieder statt

Nach Evakuierung der Grundschule im Englischen Garten

Der Unterricht an der Grundschule im Englischen Garten in Neuburg kann ab Montag wieder aufgenommen werden. Dies teilte Schulamtsleiterin Ilse Stork am Freitag mit. Die Schule war am Dienstag evakuiert worden, nachdem eine Reinigungskraft eine Rauchentwicklung festgestellt und die Feuerwehr alarmiert hatte (wir berichteten). Brandursache war ein technischer Defekt. Wie Stork berichtete, bleiben die zwei Klassenzimmer, die besonders betroffen sind, bis Ende des Schuljahres gesperrt. Der Unterricht dieser Klassen wird in andere Räumlichkeiten verlegt. (dopf)