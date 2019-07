vor 20 Min.

Unterstufentheater führt gelungenes Stück auf

Das Theaterstück „Paul Vier und die Schröders“ macht deutlich, dass nicht immer alles so ist, wie es von außen scheint.

Von Luis Hopfner

In das alte, leer stehende Haus ist doch tatsächlich eine neue Familie eingezogen. Die Frauen der Ulmenstraße treffen sich zum Kaffee, um sich über die neuesten Vorkommnisse in der Nachbarschaft auszutauschen. Und was für eine seltsame Familie das doch ist, vier Kinder von drei Vätern, kein Mann, eine Mutter, die man nie sieht, und eine Würgeschlange als Haustier.

Auf der Bühne der Box 15 wird dem Zuschauer, in einer gelungenen Inszenierung das Stück „Paul Vier und die Schröders“ gezeigt, das von dem Jungen Paul, dem Sohn eines angesehenen Metzgers, handelt, der beobachtet, wie die Vorstadtidylle durch die Ankunft der neuen Familie Schröder, die nun gar nicht in das Bild der sogenannten „Normalität“ passt und somit auf die starke Abneigung der Nachbarn trifft, durcheinander gebracht wird. Die Schröders bringen gewissermaßen die Fassaden, die die einzelnen Bewohner der Ulmenstraße aufgebaut haben, zum Bröckeln.

Unterstufentheater stellt mit dem Stück unangenehme Fragen

Dies wird eindrücklich in einem Satz auf den Punkt gebracht, den der Autor Pauls Mutter, gespielt von Ana Maria Tonu, in den Mund legt: „Sie stellen Dinge infrage, die niemand infrage stellen darf. Aber in Wirklichkeit halten sie uns einen Spiegel vor und wir erschrecken uns darin zu Tode.“

Die Inszenierung ist alles in allem rund, die Schauspieler spielen ihre Rollen gut und sind spontan, das Bühnenbild ist schlicht gestaltet und es wird viel mit Soundtechnik gearbeitet. Der Protagonist Paul tritt in zwei Rollen, zum Teil sogar gleichzeitig, auf: einmal als Erwachsener, in der Rolle des Erzählers, gespielt von Niklas Weißörtel, und als jugendlicher Hauptdarsteller, gespielt von Alexander Martin. Die Rollen der Schröders spielen: Lisa Sperber als Frau Schröder, Maria Gusselmann als Delphine, Lilli Gehl als Erasmus, Carolin Jande als Sabrina und Paul Schäfer als Dandelion. Regie führte Michaela Leidl.

Das Stück wird noch am heutigen Donnerstag um 19 Uhr in der Box 15 des Neuburger Volkstheaters, hinter der ehemaligen Lassigny-Kaserne, aufgeführt. Es beschäftigt sich mit dem Mikrokosmos Nachbarschaft, wo jeder jeden kennt und wo über jedem wie ein Damoklesschwert die Frage hängt:„ Was sollen bloß die Nachbarn denken“.