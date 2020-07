vor 4 Min.

Urteil in Neuburg: Bewährungsstrafe für Prügelei mit Türsteher

Das Urteil: Acht Monate Bewährung, 500 Euro Schmerzensgeld und 500 Euro an eine soziale Einrichtung.

Plus Ein 30-Jähriger aus Neuburg wird zu acht Monaten Freiheitsstrafe verurteilt und muss auch Geldauflagen bezahlen. So begründet das Schöffengericht dieses Urteil.

Von Alexandra Jost

Acht Monate auf Bewährung sowie 500 Euro Schmerzensgeld und 500 Euro an eine soziale Einrichtung. So lautete das Urteil, das gestern das Schöffengericht gegen einen 30-jährigen Neuburger fällte. Der Mann hatte einen Türsteher angegriffen und dabei verletzt. Ein mitangeklagter 21-Jähriger wurde freigesprochen.

Angriff auf Türsteher in Neuburg: Der Mann wurde stark verletzt

Verletzungen im Gesicht, Schürfwunden, Prellungen an den Rippen und ein abgebrochener Backenzahn waren das Resultat der Auseinandersetzung eines 31-Jährigen mit dem Angeklagten. Das Opfer war als Türsteher in einem Neuburger Lokal kurz für einen Kollegen eingesprungen, als der 30-Jährige mit einer Gruppe von 15 bis 20 Leuten kurz vor Lokalschluss Einlass begehrte. Als er abgewiesen wurde, hatte der Mann den 31-jährigen Türsteher beschimpft und auf die Straße gezerrt.

Fünf bis sechs Männer traktierten dann den am Boden Liegenden mit Fußtritten und Faustschlägen. Der 31-Jährige hatte vor Gericht allerdings nicht sagen können, ob der 30-Jährige in dieser Situation zugeschlagen hat. Als dem Opfer schließlich Kollegen zu Hilfe kamen, kam es noch einmal zu Handgreiflichkeiten, bei denen auch die Helfer attackiert wurden. Da hatte der 31-Jährige jedoch „definitiv“ den Angeklagten als Schläger und „Mitinitiator“ erkannt. Weitere drei Zeugen bestätigten dies vor Gericht ebenso. Der angeklagte 30-Jährige leugnete jedoch die Tat und wollte lediglich als Streitschlichter fungiert haben.

Amtsrichter Gerhard Ebner und die Schöffen verhängten nun eine Freiheitsstrafe von acht Monaten gegen den Mann. Die Zeugenaussagen, so Richter Ebner, ließen keinerlei Zweifel an der Schuld des 30-Jährigen. Weil mehrere Personen an der Tat beteiligt gewesen waren, werde das Vergehen als gefährliche Körperverletzung eingestuft und das ziehe eine Freiheitsstrafe nicht unter sechs Monaten nach sich.

Er schlägt Türsteher in Neuburg: Der Angeklagte hat keine Vorstrafen

Staatsanwalt Thorsten Schalk hatte eine neunmonatige Bewährungsstrafe gefordert. Für Verteidiger Jörg Gragert passten die unterschiedlichen Zeugenaussagen jedoch nicht zusammen. Er plädierte daher im Zweifel für den Angeklagten.

Zugunsten des Angeklagten wurden die geringen Verletzungen des Opfers und das durch Alkohol enthemmte Verhalten gewertet. Außerdem hat der 30-Jährige bisher keine Vorstrafen. Deshalb wurde die Strafe auch zur Bewährung ausgesetzt. „Wir sind der Meinung, dass das ein Ausrutscher war und Sie sich in Zukunft straffrei halten“, begründete der Richter das Urteil.

Die Bewährungszeit beträgt drei Jahre. Des Weiteren muss der Mann 500 Euro Schmerzensgeld an das Opfer sowie 500 Euro an eine soziale Einrichtung bezahlen. Die Verfahrenskosten gehen ebenfalls zu seine Lasten.

Der 21-jährige Mitangeklagte wurde indes freigesprochen. Dieser hatte eine Mittäterschaft vehement geleugnet. Er habe sich vor dem Lokal nur mit einem Bekannten unterhalten. Die Beweisaufnahme hatte schließlich auch gezeigt, dass der Mann nicht an der Prügelei beteiligt gewesen war.

