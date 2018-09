vor 24 Min.

„Utopie Landwirtschaft“

Eine Ausstellung im Bauerngerätemuseum Hundszell zeigt, wovon Bauern früher träumten

Ingolstadt Von großen und kleinen Utopien, vergangenen und aktuellen, erzählt die neue Ausstellung „Utopie Landwirtschaft“ im Bauerngerätemuseum Ingolstadt. Sie ist als ein Gemeinschaftsprojekt von sechs bayerischen Agrar- und Freilandmuseen entstanden ist und in Ingolstadt zum ersten Mal zu sehen.

In der Ankündigung heißt es: Dass einst Maschinen die schweißtreibenden Arbeiten der Getreideernte übernehmen könnten, war für Millionen Bauern im Jahr 1800 die reinste Utopie. Findige Tüftler hatten zur gleichen Zeit schon mit derartigen Maschinen experimentiert. Dass man jemals einem Automaten die sensible Arbeit des Melkens anvertrauen dürfte, kam noch nicht einmal den kühnsten Visionären in den Sinn. Heute sind Mähdrescher und Melkmaschine jedem Laien die selbstverständlichsten Dinge der Welt.

Utopien sind wahr geworden. Den meisten unserer bäuerlichen Vorfahren würde die heutige Zeit als ein Schlaraffenland erscheinen. Doch auch die jetzige Landwirtschaft steht vor gewaltigen Herausforderungen, angesichts massiver Umweltprobleme und einer bald auf zehn Milliarden Menschen wachsenden Weltbevölkerung.

Zur Ausstellung ist in Hundszell noch bis zum 31. Oktober zu sehen. Dazu erscheint ein umfangreicher Begleitband mit Beiträgen von 15 Autoren. (nr, pm)

