00:35 Uhr

VHS bietet Schnupperkurse an

Wer noch nicht genau weiß, ob ihm ein Angebot gefällt, kann das diese Woche testen

Die Volkshochschule Ingolstadt bietet in dieser Woche die Möglichkeit, in die Kurse der Volkshochschule hineinzuschnuppern. So sollen Interessierte ausprobieren können, ob ihnen die Kurse Spaß machen und ihren Vorstellungen entsprechen. Einer Mitteilung der Volkshochschule zufolge zeige sich bei Beratungsgesprächen häufig, dass viele Kunden durch die Fülle an Angeboten im Bereich Fremdsprachen, Beruf und Karriere oder auch Gesundheit, Entspannung und Fitness verunsichert seien. Die Kurse an der Volkshochschule seien meist willkommen, um etwas Neues auszuprobieren. Einige Interessierte wüssten aber nicht, was genau das Richtige für sie sei und wie sie einen Kurs noch in ihren beruflichen und persönlichen Alltag integrieren könnten. In der Schnupperwoche können die Gäste unverbindlich und ohne Anmeldung viele Kurse testen. Sofern noch ein Platz frei ist, ist dies auch bis kurz vor Beginn noch möglich. Eine detaillierte Übersicht aller Vhs-Schnupperkurse ist im neuen Programmheft und auf der Website unter www.ingolstadt-vhs.de zu finden. (nr)

