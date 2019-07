vor 24 Min.

VIB erhöht zum zehnten Mal in Folge die Dividende

Aufsichtsrat und Vorstand der VIB Vermögen AG empfingen am Donnerstagvormittag die Aktionäre zur Hauptversammlung in der Gaststätte am Auwaldsee: (von links) Notar Nico Matheis, die Aufsichtsräte Rolf Klug und Jürgen Wittmann, Finanzvorstand Holger Pilgenröther, Aufsichtratsvorsitzender Franz-Xaver Schmidbauer und (am Rednerpult) Vorstandsvorsitzender Martin Pfandzelter.

Die VIB Vermögen vermeldet wieder positive Zahlen. Und ein alter Bekannter kehrt in das Neuburger Immobilien-Unternehmen zurück.

Von Manfred Dittenhofer

Fast schon Normalität haben die positiven Wachstumszahlen der VIB Vermögen AG. Das Neuburger Immobilien-Unternehmen hat seine Aktionäre, ebenfalls gute Tradition, zur Jahreshauptversammlung in die Gaststätte am Auwaldsee geladen. Dort eröffneten Vorstand und Aufsichtsrat durchweg gute Bilanzzahlen. Nur eine Zahl ging nach unten. Der Leerstand an Mietfläche, die das Unternehmen anbietet.

Der lag am Jahresende bei 0,7 Prozent der gesamt vorhandenen Mietfläche der VIB, der tiefste Stand seit Bestehen des Unternehmens. Und das sind immerhin nun schon 25 Jahre.

Die VIB entwickelt eigene Immobilien

Der Immobilienanbieter habe vier Möglichkeiten, Gewinne einzufahren, so Vorstandsvorsitzender Martin Pfandzelter bei seinem Rechenschaftsbericht an die Aktionäre. Dabei sei der klassische Zukauf von Immobilien die Möglichkeit, die momentan am wenigsten Rendite abwerfe. „Dafür sind die Kaufpreise einfach zu hoch und Renditen nur bis 4,3 Prozent möglich.“ Nicht das Ziel der VIB.

Besser sei da die Entwicklung eigener Immobilien. Dafür sei die VIB gut gerüstet, denn das Unternehmen habe Grundstücke dort erworben, wo man zukünftigen Bedarf an Gewerbeflächen erwarte. Auf den bereits bebauten Grundstücken gibt es laut Pfandzelter die Möglichkeit der Nachverdichtung. Und schließlich kämen einige Immobilien so in die Jahre, dass Abbruch und Neubau billiger kämen als die Sanierung und Instandhaltung. Die VIB hat von Lager- und Fertigungshallen über Lebensmittel- und Gartenmärkte, Bürogebäude und Parkhäuser in ihrem Portfolio.

Das Immobilien-Unternehmen geht eigene Wege

Bisher war das Neuburger Unternehmen vor allem im süddeutschen Raum aktiv. Im Interpark Kösching entstehen gerade Lagerhallen für ein Ersatzteillager des VW-Konzerns. Dabei geht die VIB neue Wege. Denn eine der riesigen Hallen wird zweistöckig nutzbar sein. So entstehen rund 117.000 Quadratmeter Logistikfläche.

Durch ein Joint Venture mit der Immobilienfirma WDP, die vor allem in den Benelux-Ländern aktiv ist, will die VIB ihren Aktionsradius vor allem in Richtung Belgien und Holland ausdehnen. Absichtserklärungen wurden von beiden Seiten unterzeichnet. Das Joint Venture wollen beide Firmen zu je 50 Prozent bestücken.

Finanzvorstand Holger Pilgenröther stellte den Aktionären die Bilanz für 2018 vor. Alle Indikatoren zeigen nach oben. Die Umsatzerlöse lagen um knapp vier Prozent über denen des Vorjahres und damit bei 86,8 Millionen Euro. Das Ergebnis nach Steuern betrug knapp 60 Millionen Euro. Damit konnte Pilgenröther im zehnten Jahr in Folge den VIB-Aktionären eine Erhöhung der Dividende vorschlagen. Dieses Mal steigt sie um 0,5 Cent auf 65 Cent je Aktie. Diesem Vorschlag stimmten die Aktionäre zu.

Rendite für VIB-Aktionäre steigt um 0,5 Cent

Ebenso stimmten sie dem Einzug eines alten Bekannten in den Aufsichtsrat zu. Wegen der Größe des Unternehmens wurde der Aufsichtsrat, dem bisher Franz-Xaver Schmidbauer, Jürgen Wittmann und Rolf Klug angehören, um eine vierte Position erweitert. Auf diesen Aufsichtsratsposten wurde Ludwig Schlosser gewählt. Nach zwei Jahren Abwesenheit kehrt der ehemalige Vorstandsvorsitzende wieder zur VIB zurück.

Themen Folgen