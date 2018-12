17:56 Uhr

Vandalismus: Schmierer beschädigen Stadtmauer

Viel blaue Farbe, wo sie nicht hingehört – die Stadtverwaltung Neuburg setzt 500 Euro Belohnung aus.

Umfangreiche Ermittlungen und Zusammenarbeit von Staatsanwaltschaft, Polizei und Stadtverwaltung haben im vergangenen Sommer dazu geführt, dass die mutmaßlichen FCB-Schmierer dingfest gemacht werden konnten. Auch die jüngsten Schmier-Aktionen mit Schriftzeichen wie „TSV“, „KAOZ“ oder „BL“ in Heinrichsheim konnten geklärt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. In allen Fällen liefen die Strafverfahren, zudem hole man sich die entstandenen Schäden auf zivilrechtlichem Weg zurück.

Die Stadtmauer in Neuburg wurde mit blauer Farbe beschmiert

Innerhalb der vergangenen zwei Wochen war nun offenbar erneut ein Schmierer unterwegs, der seine Spuren entlang der Stadtmauer hinterlassen hat. Mit auffälliger blauer Farbe wurden die historische Bruchsteinmauer sowie ein Wehrturm beschmiert und damit beschädigt, teilt die Stadt mit.

Die unschönen Markierungen „420“ und „Haze“ wurden am Mittwochvormittag dokumentiert. Noch am gleichen Tag ging auch die Strafanzeige an die Polizei Neuburg. „Es muss klar sein, dass wir jede Art von Sachbeschädigung konsequent verfolgen und zur Anzeige bringen“, betont Pressesprecher Bernhard Mahler. Werden die Verursacher nicht gefasst, müssen die Reinigungskosten von der Allgemeinheit getragen werden.

Die Stadt Neuburg baut auf Hinweise aus der Bevölkerung

„Die Wahrscheinlichkeit, einen Täter sozusagen auf frischer Tat zu ertappen, ist dann umso höher, wenn die Bevölkerung aufmerksam ist und die Verursacher meldet“, betont Stadtpressesprecher Bernhard Mahler und ergänzt: „Die bisherigen Schmierer konnten stets aufgrund von entscheidenden Hinweisen aus der Bevölkerung verhaftet werden.“ Umso mehr baut die Stadt Neuburg auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Stadtverwaltung bittet daher um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat Beobachtungen zu den Schmierereien gemacht, kennt das Schriftbild oder gar den oder die Täter? Wer sachdienliche Hinweise machen kann, die zur Ermittlung des Verantwortlichen führen, bleibt anonym und erhält eine Belohnung von 500 Euro. Hinweise nimmt das Büro des Oberbürgermeister unter Telefon 08431-55202 oder bernhard.mahler@neuburg-donau.de entgegen. (nr)

