Vanessa Korn: „Euch in Deutschland geht’s gut“

Plus Vanessa Korn leitete das Neuburger Stadtmarketing. Vor eineinhalb Jahren wanderte sie nach Frankreich aus und erlebt dort eine der härtesten Quarantänen weltweit.

Seit 17. März sind die Menschen in Frankreich zum Hausarrest verdonnert. Anders als in Deutschland gilt bei unseren Nachbarn eine komplette Ausgangssperre. Sie dürfen das Haus nur verlassen, wenn es unbedingt nötig ist. Wir haben mit Vanessa Korn telefoniert. Sie leitete viele Jahre das Neuburger Stadtmarketing und wanderte vor eineinhalb Jahren nach Lyon aus.

Frau Korn, Sie dürfen seit sieben Wochen ihre Wohnung so gut wie nicht verlassen. Fällt ihnen bei so viel Eintönigkeit nicht schon die Decke auf den Kopf?

Vanessa Korn: Mal so, mal so. Aber im Großen und Ganzen geht es mir recht gut, ich kann mich nicht beklagen. Gott sei Dank kann ich von zu Hause aus zu 100 Prozent arbeiten, da bleiben dann nur die Wochenenden für Freizeit. Und da arrangiert man sich eben. Ich mache viel Yoga mit Online-Videos und nehme mir Zeit für Dinge, die normalerweise zu kurz kommen, wie das Gestalten von Fotobüchern zum Beispiel.

Aber auch damit ist man irgendwann fertig, oder?

Korn: Das stimmt (lacht). Die Regierung hat ja nun Lockerungen für den 11. Mai angekündigt. Das ist megatoll, ich freue mich schon so sehr darauf.

Im Gegensatz zu Deutschland hat es die Franzosen mit der Ausgangsbeschränkung viel härter erwischt. Wie lebt es sich damit?

Korn: Euch in Deutschland geht’s so gut. Ich brauche Bewegung, deswegen schaue ich schon, dass ich vier bis fünf Mal pro Woche raus komme. Wir dürfen die Wohnung aber nur mit einem Passagierschein verlassen. Auf diesem muss ich notieren, ob ich einkaufen gehe, zum Arzt, ob ich aus medizinischen Gründen einem Angehörigen helfen muss, ob ich zur Arbeit gehe oder spazieren gehen möchte.

Aber selbst das spazieren gehen ist ja reglementiert, oder?

Korn: Ja genau. Wir dürfen nur ein Mal am Tag für eine Stunde raus und uns auch dann nur in einem Radius von einem Kilometer um die Wohnung aufhalten. Das ist schon echt hart, mir fehlt die Stadt so, die Parks, die Flüsse. Das alles ist abgesperrt, selbst die kleinen Gärtchen an den Kirchen sind abgeriegelt. Man kann also wirklich nur eine Runde um den Block spazieren. Joggen oder Fahrradfahren macht bei einem Kilometer Reichweite auch keinen Sinn.

Wird das alles kontrolliert?

Korn: Oh ja, ich bin auch schon ein mal kontrolliert worden. Aber ich halte mich an die Vorgaben.

Wie sieht es denn mit den Einkäufen aus?

Korn: Die geliebten Märkte der Franzosen mussten auch schließen. Es sind wirklich nur noch die Supermärkte geöffnet. Aber wirklich Spaß macht es da drin auch nicht. Man steht an, der nächste darf erst rein, wenn einer raus kommt. Aber es ist alles verfügbar. Seit Neuestem bieten die Markthändler online ihr Obst und Gemüse an. Man kann es sich im Internet aussuchen und dann an einer Abholstation mitnehmen. Allerdings muss man auch hier aufpassen, dass die Abholstation im Umkreis von einem Kilometer um die Wohnung liegt.

Durchhalten, der 11. Mai rückt näher!

Korn: Oh ja, wir verpassen hier den gesamten Frühling. Es hat seit Wochen über 20 Grad, ich würde so gerne mal wieder an die Rhône...