27.12.2019

Vanessa Korn wagte den Schritt und wanderte aus

Vanessa Korn leitete über acht Jahre lang das Neuburger Stadtmarketing. Doch dann entschloss sie sich, nach Lyon auszuwandern – ohne Wohnung, ohne Job.

Von Gloria Geißler

Lyon, Frankreich... das klingt nach Sonne, nach Urlaub. Frau Korn, wie ist das Wetter gerade?

Ich bin gerade auf Heimatbesuch in Deutschland, aber so einen großen Unterschied zu Neuburg gibt es eigentlich gar nicht. Es ist insgesamt ein paar Grad wärmer und der Sommer dauert etwas länger.

Apropos Sommer, wie war der erste Sommer in Lyon?

Toll, ich habe ihn in vollen Zügen genossen. Das gesamte vergangene Jahr war sehr aufregend und spannend. Und das ist es eigentlich immer noch.

Vanessa Korn war acht Jahre lang Geschäftsführerin des Stadtmarketings

Sie haben im vergangenen Jahr Ihren Job als Geschäftsführerin des Neuburger Stadtmarketingvereins an den Nagel gehängt und sind nach Lyon ausgewandert. Warum gerade diese Stadt?

In Lyon habe ich vor rund 15 Jahren mein Auslandssemester verbracht. Und was soll ich sagen, ich habe mich sofort in diese Stadt verliebt. Ich bin auch immer schon ein großer Frankreich-Fan.

Sie sind eine echte Besonderheit in Lyon: Überall in der Stadt findet man die bemalten Hauswände.

Wie kam es überhaupt zu der Entscheidung, Deutschland zu verlassen?

Nach fast neun Jahren in Neuburg wollte ich einfach ein neues Abenteuer wagen.

Wie lange haben Sie sich darauf vorbereitet?

So lange Zeit hatte ich dafür gar nicht. Im Juni habe ich die Entscheidung getroffen, auszuwandern, und Anfang Oktober bin ich schon rüber.

Gab es große Hindernisse?

Meine Wohnung aufzulösen, zu entscheiden, was ich behalten will und was nicht, und die anderen Möbel zu verkaufen sowie der bürokratische Akt mit Abmelden und Arbeitslosmelden war schon groß. Ich habe mich ja entschieden, ohne Job nach Frankreich zu gehen, um Zeit für ein erneutes Kennenlernen und Eingewöhnen in die Stadt zu haben. Dort dauerhaft zu leben, ist doch etwas anderes als ein paar Monate zu studieren.

Ohne Wohnung, ohne Job, das ist ganz schön wagemutig. Geht man da nicht mit einem mulmigen Gefühl?

Nein, eigentlich nicht. Ich konnte ja die Sprache und freute mich bewusst auf zwei, drei Monate ohne Druck, Alltagsstress und Beruf.

Gab es keinen Moment der Unsicherheit?

Meine größte Angst war, dass ich keinen Job finde und, dass irgendwann der Moment kommt, wo ich die Entscheidung treffen muss, wieder zurückzugehen, weil das Geld ausgeht.

Vanessa Korn mit Freunden beim l’Apéro. Es ist in Frankreich der Moment des Tages, zwischen dem Ende aller Aktivitäten und dem Abendessen, wo alle zusammenkommen bei einem Glas Wein und kleinen Köstlichkeiten.

Aber einen Job haben Sie ja mittlerweile gefunden?

Ja, seit Juni arbeite ich in der Kundenbetreuung für den deutschen und österreichischen Markt bei der französischen Firma Bollé Brands. Sie stellt Sport- und Sonnenbrillen sowie Skihelme her und hat einen deutschen Muttersprachler gesucht. Die Arbeit ist anstrengend, gerade wegen der Sprache, aber sie macht mir großen Spaß. Ich muss aber sagen, dass die Jobsuche ganz schön nervenaufreibend war. Vielleicht war ich etwas naiv, aber ich dachte, dass ich dort schneller einen Job finde.

So hat die kleine Auszeit eben statt einem Vierteljahr ein Dreivierteljahr gedauert. Auch nicht schlimm, oder?

Nein, absolut nicht. Ich habe die Zeit genossen, war viel in Frankreich unterwegs und habe die Stadt erkundet.

Inwiefern ist die Arbeitswelt der Franzosen anders als die der Deutschen?

Hier ist die 35-Stunden-Woche die Regel. Außerdem fängt man hier meist erst um 9 Uhr an. Die Franzosen gehen in die Arbeit, um in ihrer Freizeit gut leben zu können. In Deutschland hat man oft das Gefühl, man lebt, um zu arbeiten. Den Franzosen ist Zeit für ihr Privatleben sehr wichtig. Diese Einstellung gefällt mir gerade sehr gut.

Was steht bei Ihnen in nächster Zeit an?

Als Nächstes werde ich mich um eine eigene Wohnung bemühen, was auch in Frankreich nicht ganz einfach ist. Ich lebe bisher noch in einer WG, denn ohne unbefristeten Arbeitsvertrag hat man in Frankreich keine Chance auf eine Wohnung. Um die Sprache noch besser zu lernen und um kleine Hilfestellungen zu bekommen, war die WG eine gute Lösung, aber jetzt wird es Zeit für etwas Eigenes.

Was war bisher Ihr schönster Moment?

Puh... da gab es viele und das bestätigt mir immer wieder, dass es die richtige Entscheidung war. Die Stadt fasziniert mich nach wie vor, ich habe viele Freunde gefunden und arbeite nebenher als Gästeführer, was mir die Schönheit der Stadt jedes Mal aufs Neue vor Augen führt.

Und wie gehts weiter? Kommen Sie irgendwann wieder zurück?

Das kann ich noch nicht sagen. Ich möchte schon noch ein paar Jahre hier bleiben. Aber wie heißt es so schön: Qui sait ce qui se passe? Wer weiß schon, was kommt?

