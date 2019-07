vor 5 Min.

Vater fährt absichtlich seine Tochter an

Er akzeptierte ihren Freund nicht

In Ingolstadt ist es am Mittwoch zu einem Familiendrama gekommen. Nach Polizeiangaben fuhr ein 48-jähriger Familienvater mit seinem Auto absichtlich seine 16-jährige Tochter an, da er mit deren Freund nicht einverstanden ist.

Die Schülerin war am späten Nachmittag gegen 17.20 Uhr mit ihrem 19-jährigen Freund zu Fuß auf dem Gehweg in der Fontanestraße unterwegs. Zur selben Zeit war auch der Vater des Mädchens mit dem Auto in der Straße unterwegs. Als er die beiden erkannte, steuerte er kurzentschlossen sein Auto auf den Gehweg und fuhr direkt auf seine Tochter zu. Diese wurde von der linken Fahrzeugseite erfasst, wodurch sie auf die Straße geschleudert wurde. Der Vater stieg daraufhin aus, zerrte seine Tochter an den Haaren auf die Rücksitzbank und fuhr nach Hause.

Der Freund des Mädchens wurde laut Polizei bei der Aktion nicht verletzt. Weder er noch die Mutter der 16-Jährigen, die im Auto auf dem Beifahrersitz saß, konnten eingreifen. Das Mädchen wurde bei dem Angriff schwer am Bein verletzt. Sie selbst war es, die mit ihrem Handy den Rettungsdienst und damit auch die Polizei verständigte, als sie zu Hause angekommen waren.

Die Jugendliche musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei schaltete die Staatsanwaltschaft und das Jugendamt ein. (nr)

