Vatikan untersucht den Finanzskandal nicht

Katholiken aus dem Bistum Eichstätt hatten Bischof Gregor Maria Hanke in Rom angezeigt. Die Kleruskongregation will abwarten, was die Staatsanwaltschaft sagt.

Von Stefan Küpper

Der Vatikan wird den Finanzskandal im Bistum Eichstätt zunächst nicht selbst untersuchen. Ende März hatten Katholiken Bischof Gregor Maria Hanke in Rom bei der Kleruskongregation angezeigt und gefordert, ein Verfahren gegen Hanke „wegen besonders schwerwiegender Verletzung der Sorgfaltspflicht im Umgang mit dem Anlagevermögen des Bistums Eichstätt einzuleiten“. Die Unterzeichner wollen eine „eigene unabhängige Untersuchung“ der Vorkommnisse durch die Kurienbehörde.

Rom will dann die gerichtliche Entscheidung "eingehend studieren"

Diese wird es erst einmal nicht geben. In dem unserer Redaktion vorliegenden Antwortschreiben des zuständigen Sekretärs der Kleruskongregation, Erzbischof Joel Mercier, an die Beschwerdeführer heißt es, dass die Kongregation den Antrag bearbeite, das Dikasterium allerdings davon absehe „eine unabhängige Untersuchung durch dazu beauftragte Personen durchzuführen.“ Der Fall werde vor Gericht in München geprüft, heißt es weiter. Die Ergebnisse der prozessualen Nachforschung und der gerichtlichen Entscheidung würden „eingehend studiert“ werden.

Den Katholiken, die den Bischof angezeigt hatten, reicht das nicht. Sie sehen Hanke und den früheren Finanzdirektor in der Verantwortung für die Geschehnisse im Bistum, unabhängig davon wie hoch der durch die fragwürdigen Immobilienkredite mutmaßlich entstandene finanzielle Schaden für die Diözese tatsächlich ist.

Im Bistum Eichstätt hatte man diese Reaktion aus dem Vatikan erwartet. Auf Anfrage hieß es, es sei davon auszugehen gewesen, dass Rom die Ergebnisse der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen abwarte.

