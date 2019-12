vor 21 Min.

VdK: Ein spendabler Nikolaus bringt besondere Geschenke

Der VdK lädt gehandicapte Kinder zu einer Weihnachtsfeier ein. Die individuellen Geschenke kommen gut an.

Von Alexandra Maier

„Lasst uns froh und munter sein“ stimmt der Johannes Chor aus Schweinspoint an. Dann betritt der Nikolaus den Raum. Die Gespräche der Kinder verstummen, es wird ganz still und alle Augen richten sich nach vorne. Der Nikolaus, im wirklichen Leben Stadtrat Klaus Babel, begrüßt die Kinder, Eltern und Betreuer, die sich zur Weihnachtsfeier des Vdk-Neuburg in der Geriatrie eingefunden hatten.

Bereits zum 28. Mal veranstaltet der Sozialverband diese adventliche Feierstunde mit Kuchen, Kakao, Punsch und Geschenken für rund 80 gehandicapte Kinder samt Angehörige aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. „Warum kommt der Nikolaus zu den Kindern?“, wirft Klaus Babel in den Raum. Die Antwort folgt prompt: „Wegen der Geschenke!“, tönt es aus dem Eck. Schallendes Gelächter. „Aber nur wenn die Kinder auch brav waren“, gibt Babel zurück. Dann fängt er an, die Geschenke zu verteilen. Jedes Kind wird einzeln namentlich aufgerufen, kommt nach vorne und darf ein Päckchen und eine gut gefüllte Geschenktüte mit Naschereien entgegennehmen. Anna macht den Anfang. Dann nimmt Lara einen großen Stoffhund mit Glubschaugen entgegen. Der Nikolaus überreicht Kevin, der im Rollstuhl sitzt ein großes in Geschenkpapier gehülltes Paket.

Neuburg: Individuelle Geschenke bei der VdK Weihnachtsfeier

Die Freude darüber steht dem Jungen ins Gesicht geschrieben. Seine Augen strahlen. „Jedes Kind bekommt genau das, was es sich vorher gewünscht hat“, erklärt Bernhard Peterke, der Kreisvorsitzende des Vdk. „Bei diesen individuellen Geschenken ist die Freude einfach am größten“, ergänzt sein Stellvertreter Simon Euringer. Dies sei nur dank großzügiger Spenden von Firmen möglich.

Kevin jedenfalls kann es nicht mehr aushalten, zurück an der Kaffeetafel reißt er das Geschenkpapier auf. Zum Vorschein kommt ein großer Playmobil-Hubschrauber. Seine Freude darüber ist riesig und er verkündet sie lautstark. Seinem Vater, der mit ihm die Weihnachtsfeier besucht, nimmt er das Versprechen ab, den Hubschrauber zu Hause umgehend zusammenzubauen.

Die Weihnachtsfeier des VdK hat eine lange Tradition in Neuburg

Seit 28 Jahren gibt es die Weihnachtsfeier des Vdk für Kinder mit Handicap und genauso lange schlüpft Klaus Babel auch schon in die Rolle des Nikolaus. „Es macht einfach unfassbar viel Spaß, wenn man die Freude der Kinder sieht“, sagt Babel mit Rauschebart im Gesicht und Mitra auf dem Kopf. Drei Mal sei er jedes Jahr in der Weihnachtszeit als Nikolaus unterwegs: Er besucht Kinder von Asylbewerbern in der Gemeinschaftsunterkunft, dann beschenkt er die Kinder auf der Vdk-Weihnachtsfeier und an Heilig Abend macht er den Kindern, die Weihnachten im Krankenhaus verbringen müssen, eine Freude.

Viel Freude haben auch die Kinder samt Eltern an diesem Nachmittag in der Geriatrie. Geschichtenerzählerin Ulrike Mommendey erzählt das Märchen vom „Kleinen Weihnachtsmann“, bindet dabei die Jungen und Mädchen mit ein. Sepp Egerer und seine Herznasen bespaßen das Publikum mit Luftballons und Polonaise. Aber der Höhepunkt der Weihnachtsfeier ist und bleibt der Auftritt des Nikolaus. Kevin und die anderen werden bestimmt noch Tage später davon erzählen.

