VdK bittet um Spenden

Sammlung ab dem 16. Oktober

Die VdK-Spendensammlung „Helft Wunden heilen“ (HWH) findet vom 16. Oktober bis 15. November statt. Sie steht dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie unter besonderen Vorzeichen. Doch der VdK möchte auch künftig Menschen helfen können und bittet deshalb die Bevölkerung im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wieder um Unterstützung.

Die Sammlung „Helft Wunden heilen“ macht trotz der erschwerten Bedingungen 2020 Sinn. Denn Corona hat die Situation von Bedürftigen in Bayern leider noch verschärft. „Das Gute ist: Viele Menschen wollen helfen. Ihnen kommen wir im wahrsten Sinne des Wortes mit unserer Sammlung entgegen. Mit einer HWH-Spende ist das Helfen sehr einfach und effizient möglich“, erklärt VdK-Kreisgeschäftsführerin Sandra Andritschke

Beim VdK Bayern steht selbstverständlich der Schutz der Gesundheit der ehrenamtlichen Sammler an erster Stelle. Alle Beteiligten handeln verantwortungsbewusst. „Unsere Ehrenamtlichen melden sich freiwillig für ihre Sammeltätigkeit. Wegen Corona müssen manche von ihnen, die beispielsweise unter Vorerkrankungen leiden, dieses Jahr schweren Herzens darauf verzichten. Für diejenigen, die unterwegs sind, haben wir aber ein Hygienekonzept erstellt, das den maximal möglichen Schutz von ihnen und den aufgesuchten Menschen sicherstellt“, betont VdK-Kreisvorsitzender Bernhard Peterke. So tragen alle VdK-Ehrenamtlichen, die an den Haustüren klingeln, Masken und gegebenenfalls Einmalhandschuhe. Die Sammlerutensilien werden regelmäßig desinfiziert. Auf Händeschütteln oder einen kleinen Plausch in der Wohnung muss dieses Jahr leider verzichtet werden. Der Abstand von 1,50 Metern an der Haustür wird eingehalten.

Wegen der Corona-Pandemie und zum Schutz der Gesundheit seiner ehrenamtlichen Sammler findet in diesem Jahr nicht in allen Gemeinden unseres Landkreises die persönliche Haustürsammlung statt. „Damit wir dennoch das Geld für Bedürftige einsetzen können, bitten wir die Bevölkerung in diesem Jahr um die Überweisung von Spenden auf das Konto des VdK Kreisverbandes“, sagt VdK-Kreisvorsitzender Bernhard Peterke.

Die Einnahmen der Sammlung werden dieses Jahr vor allem für unbürokratische Einzelfallhilfen für arme Menschen verwendet. Deren Not soll ganz unmittelbar vor Ort gelindert werden. Zum Beispiel mit Lebensmittelgutscheinen, notwendigem Ersatz für defekte Haushaltsgeräte oder Kostenzuschüssen für Medikamente oder Therapien, die von den Kassen nicht übernommen werden.

Die VdK-Ehrenamtlichen weisen sich durch einen Sammlerausweis aus. Wer Fragen zur HWH-Sammlung hat, kann sich auch an die VdK-Kreisgeschäftsstelle Neuburg wenden unter Telefon 08431/41029 oder E-Mail: kv-neuburg-schrobenhausen@vdk.de. (nr)

