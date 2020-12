31.12.2020

VdK denkt an die Kinder mit Handicaps

Auch wenn in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie die traditionelle Weihnachtsfeier ausfallen musste, wollte der Kreisverband den Mädchen und Buben eine Freude bereiten. Wo diese besonders angekommen ist

Menschen mit Behinderung brauchen neben Schutz, Hilfe und Integration auch eine stetige Betreuung. So, wie sie diese beim VdK Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen erfahren, der zum Beispiel seit 30 Jahren Kinder und Jugendliche mit Handicap zu Weihnachten beschert.

Wegen der Corona-Pandemie konnte die traditionelle Weihnachtsfeier allerdings in diesem Jahr nicht stattfinden. „Deshalb mussten wir uns überlegen, wie wir den Kindern trotzdem eine Freude bereiten können“, erklärt VdK Kreisvorsitzender Bernhard Peterke. Das Ergebnis waren individuelle Geschenke oder Gutscheine, mit denen der VdK Kreisverband trotz der schwierigen Zeit die Kinder zu Weihnachten freudig überraschen konnte.

Insgesamt wurden mehr als 70 Kinder beschenkt. Organisiert und vorbereitet wurden die Geschenke von der unermüdlichen, ehrenamtlichen Mitarbeiterin Hedwig Brenner und Andrea Verley von der Kreisgeschäftsstelle.

Zusammengekommen waren die Geschenke durch zahlreiche Spender und Sponsoren im Landkreis. Bei ihnen bedankten sich Kreisgeschäftsführerin Sandra Andritschke und Bernhard Peterke ganz besonders.

Ein ausgesprochenes Anliegen war es dem VdK, den Kindern im Heim der Arbeiterwohlfahrt (AWO) mit einem Geschenk eine Freude zu bereiten. Denn diese Mädchen und Buben mussten Weihnachten im Heim verbringen.

Katharina Michel vom AWO-Heim bedankte sich bei der Übergabe der Geschenke für diese „großartige Aktion“. Damit könne man nicht nur für ein Strahlen in den Augen der Kinder sorgen. Schön sei es vor allem zu wissen, dass auch in diesen Tagen jemand an sie denke, so Michel.

„Für uns ist es wichtig, den Kindern auch in dieser Zeit ein schönes Weihnachtsfest bescheren zu können“, betonten Geschäftsführerin Sandra Andritschke und Vorsitzender Bernhard Peterke. (nr)

