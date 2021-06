Lesungen, Gesang und ganz viel Humor

Wegen der Pandemie bekommen die Ingolstädter Kabaretttage ein Abosystem

Es darf wieder gemeinsam gelacht werden. Bei den 37. Ingolstädter Kabaretttagen finden sich an vier verschiedenen Standorten wieder einmal namhafte Humoristen, Komiker und allerlei anderes lustiges Volk ein. Neben großen Namen wie Olaf Schubert, Hazel Brugger oder Django Asül gibt es auch zahlreiche Neuankömmlinge in der Welt des Humors zu entdecken.

Eigentlich hätten die Kabaretttage bereits am 7. Mai starten sollen, wegen der Pandemie musste das Programm jedoch etwas nach hinten verschoben werden. Jetzt fällt der Startschuss am 27. Juni. Mit einem „alten Hasen“ beginnt das Programm der Kabaretttage im Stadttheater. Olaf Schubert darf mittlerweile sicher zu den Großen gezählt werden. Schließlich hat er nicht nur die Wende im Osten eingeleitet, sondern auch alle anderen Umwälzungen der Welt live im TV verfolgt. Doch jetzt, jetzt ist Schuberts Zeit wirklich gekommen: die Zeit der Rebellen!

Rebell war Schubert freilich schon immer. Niemals schwamm er mit dem Strom. Aber auch nicht dagegen. Ein Schubert schwimmt neben dem Strom. Auf dem Trockenen, denn dort kann er laufen. Er ist eben vor allem ein sanfter Rebell. Einer, der zwar zur sofortigen Revolution aufruft – allerdings nicht vor 11 Uhr, sein Schönheitsschlaf ist wichtiger. Auf der Bühne gibt er immer alles. Versetzt Berge. Nur um damit Gräben zuzuschütten. Man könnte es auch einfacher sagen: Schubert macht alles platt! Indem er redet, singt und gelegentlich auch tanzt. Karten für Schuberts Auftritt sind über www.eventim.de erhältlich.

Dass es überhaupt in diesem Jahr Einzelkarten für Veranstaltungen gibt, ist den sinkenden Inzidenzwerten zu verdanken. Eigentlich hatten sich die Veranstalter der Kabaretttage für ein Abosystem entschieden, mit dem die beschränkte Besucherzahl besser kontrolliert werden könnte. Auch jetzt können noch 5er- beziehungsweise 3er-Abos für die Veranstaltungen gebucht werden. Die Abos in unterschiedlichen Zusammenstellungen sind online unter www.kabaretttageingolstadt.de zu finden.

Viele Künstler dürfen ihre verschobenen Programme von 2020 nachholen, so beispielsweise Sarah Hakenberg, die am 24. Juli in der Neuen Welt mit ihrem Programm „Dann kam lange nichts“ zu sehen sein wird. Oder auch Axel Hacke, der mit mal philosophisch, mal mit zum Brüllen komischen Lesungen und Erzählungen am 15. September im Festsaal des Ingolstädter Stadttheaters zu sehen sein wird. Für diese Veranstaltungen wurden bereits im vergangenen Jahr Einzeltickets verkauft. Da durch die sinkenden Inzidenzwerte mehr Zuschauer als ursprünglich geplant bei den Veranstaltungen zugelassen sind, können zudem auch bei allen anderen Veranstaltungen die zusätzlichen Kapazitäten mit Einzeltickets neben den Abos aufgefüllt werden, wie Mona Huber vom Kulturamt Ingolstadt erklärt.

Das Programm ist so bunt aufgestellt, wie die Kabarettwelt selbst: Von musikalischen Lesungen (Christin Henkel, 30. Juli) über Blasmusik gepaart mit Wiener Schmäh (Mnozil Brass, 19. September), bis hin zu satirischer Populärmusik (Christoph Theussl, 29. September) ist bei der Künstlerauswahl alles enthalten. Bis zum 11. Dezember stehen insgesamt 33 Künstler im Rahmen der Kabaretttage auf den Bühnen im Stadttheater, dem Kulturzentrum Neun, der Neuen Welt und der Ingolstädter Eventhalle. Das ausführliche Programm findet sich ebenfalls auf der Homepage der Ingolstädter Kabaretttage. (nr)