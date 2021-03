vor 32 Min.

Verbotene Spritztour: Unbekannter baut Unfall mit einem Radlader

Die Nacht auf Donnerstag hat ein Unbekannter genutzt, um in Gaimersheim eine heimliche Spritztour mit einem Radlader zu machen. Doch dann baute er einen Unfall.

Am Donnerstagmorgen hat der Leiter einer Baustelle an der Kraibergstraße in Gaimersheim (Kreis Eichstätt) bemerkt, dass offenbar ein Unbekannter in der Nacht zuvor einen Radlager beschädigt hat.

Der Unbekannte war mit dem Radlader über die Baustelle in Gaimersheim gefahren

Der Täter hatte laut Polizei das Fahrzeug gestartet und war damit über das Baustellengelände gefahren. Dabei kippte der Radlader jedoch um und wurde erheblich beschädigt. Der Unbekannte hatte nach Angaben der Polizei zudem vier Schachtringe aufgeladen, die ebenfalls bei der Aktion beschädigt wurden. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Zeugen sollen sich bei der Polizei in Ingolstadt melden

Wer in der Zeit zwischen Mittwoch, 17.45 Uhr, und Donnerstag, 6.45 Uhr Beobachtungen gemacht hat, soll sich bei der Polizei Ingolstadt unter der Nummer 0841/ 9343-2222 melden. (nr)

