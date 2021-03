09:59 Uhr

Verdacht auf Krankheit: Feuerwehr holt Mann aus Neuburger Wohnung

Die Feuerwehr war in der Luitpoldstraße in Neuburg im Einsatz.

Am Dienstagabend, 16. März, musste die Feuerwehr in die Innenstadt ausrücken. Ein Mann musste aus seiner Wohnung gerettet werden. Allerdings ging man davon aus, dass er eine sehr ansteckende Krankheit hat.

Die Feuerwehr ist am Dienstag, 16. März, in der Neuburger Innenstadt im Einsatz gewesen. In der Luitpoldstraße mussten Personen gerettet werden. Wie die Einsatzkräfte mitteilen, bestand der Verdacht auf eine stark ansteckende Erkrankung. Deshalb ging von den Feuerwehr Einsatzkräften zunächst kein Personal mit zum betroffenen Patienten.

Feuerwehr Neuburg: Mann aus Wohnung über Drehleiter gerettet

Die Rettung des Patienten war aber nur über die Tragenhalterung der Drehleiter möglich. "Also wurde unten und im Freien alles dafür vorbereitet", heißt es in einem entsprechenden Bericht. Eine Feuerwehrkraft zog sich derweilen den Schutzanzug an und ging mit in die Wohnung des Patienten. Die Trage wurde über ein Fenster nach oben gebracht und in die Wohnung gestellt. Anschließend hievten die Einsatzkräfte den Patienten auf die Trage - schon ging es mit dem Patient über die Drehleiter runter auf die Straße.

Auch hier wurde der Patient samt Trage nur vom Personal in zusätzlicher Schutzausrüstung übernommen und in den Rettungswagen gebracht. Die Tragenhalterung selber wurde nach dem Einsatz mit dem Versorger in Gerätehaus zurückgebracht, desinfiziert und erst dann wieder auf die Drehleiter verlastet. Zur Sicherheit der Einsatzkräfte war während dem Einsatz die Luitpoldstraße halbseitig gesperrt. (nr)

