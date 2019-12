15:09 Uhr

Verdächtige bleibt nach Bluttat in Neuburg in U-Haft

In der Neuburger Eulatalstraße im Stadtteil Bittenbrunn hat es am vergangenen Montag ein Tötungsdelikt gegeben. Eine 29-Jährige soll einen 41-jährigen Mann in dessen Wohnung erstochen haben.

Eine 29-Jährige soll in Neuburg einen zwölf Jahre älteren Mann erstochen haben. Von der Obduktion gibt es ein erstes Ergebnis.

Mehr als vier Tage nach der Bluttat in Bittenbrunn laufen die Ermittlungen der Polizei. Eine 29-Jährige soll am frühen Morgen des 23. Dezember gegen 2.30 Uhr einen zwölf Jahre älteren Mann – ihren Mitbewohner – in dessen Wohnung im Neuburger Norden erstochen haben. Jetzt liegt ein erstes Ergebnis der Obduktion vor. Nach Auskunft eines Polizeisprechers war offenbar einer von mehreren Messerstichen tödlich. Von weiteren Untersuchungen, ob beispielsweise Drogen oder Alkohol mit im Spiel waren, liegen bislang noch keine Ergebnisse vor.

Die Frau blieb auch während der Weihnachtstage in Untersuchungshaft

Die Rettungskräfte, die die Frau selbst nach der Tat noch gerufen hatte, hatten zunächst noch versucht, den Mann wiederzubeleben – vergebens. Er starb in der Wohnung an seinen schweren Verletzungen. Gegen die Frau, die zunächst keine Angaben machen konnte, wurde noch am Tattag ein Haftbefehl wegen des Tötungsdelikts erlassen. Sie kam in Untersuchungshaft, wo sie auch die anschließenden Weihnachtsfeiertage verbracht hat.

Warum es zu der Tat gekommen ist, was Auslöser für die tödliche Messerstecherei – vermutlich eine Beziehungstat – gewesen sein könnte, dazu gibt es laut Polizei immer noch keine neuen Erkenntnisse. Ob die Verdächtige, die aus Sachsen-Anhalt stammt, inzwischen Aussagen zum Geschehen gemacht hat, ob sie Fragen insbesondere zum Motiv für die Tat beantworten konnte, sei laut eines Sprechers des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord in Ingolstadt nicht bekannt. Die tödliche Auseinandersetzung hatte sich Montagnacht in einem größeren Wohnblock in Bittenbrunn abgespielt. (rilu)

