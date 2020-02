08.02.2020

Vereinsleben attraktiver machen

Vereine in die Zukunft führen und Ehrenamtliche motivieren. Die Anmeldung für die Veranstaltung mit Workshop am 21. März läuft

Um Engagierte bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit zu unterstützen, veranstaltet das Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement (Kobe) am Landratsamt in Neuburg einen Fortbildungstag für alle, die in Vereinen Verantwortung tragen oder übernehmen wollen. Der Vereinstag findet am Samstag, 21. März, im Haus im Moos in Kleinhohenried statt. In Workshops sollen wichtige Aspekte mit Fachleuten gemeinsam diskutiert werden, die dabei helfen wollen, das Vereinsleben besser, attraktiver, effizienter und transparenter zu gestalten.

„Vorstände verzweifelt gesucht“, hört man aus vielen Vereinen, obwohl in Bayern die Zahl der Ehrenamtlichen kontinuierlich wächst. Aber immer mehr Menschen wollen sich nur kurzfristig oder für eine begrenzte Aufgabe einsetzen. Gleichzeitig werden überall Engagierte gebraucht, die Vereine und Initiativen langfristig am Leben erhalten.

Wie gewinne und halte ich neue Mitglieder? Wie können Konflikte im Verein gelöst werden? Wie finde ich mich unter all den rechtlichen Anforderungen zurecht? Diese Fragen werden in drei Workshops behandelt.

Der Workshop „Rund um das Vereinsrecht“ bietet einen exemplarischen Überblick über Rechtsgebiete, die Vereinigungen betreffen, wie zum Beispiel Aufwandsentschädigungen für die Ehrenamtlichen, Fragen nach Haftung und Versicherungen, der richtige Umgang mit Daten nach dem neuen Datenschutzrecht.

Im Workshop „Konflikte in Vereinen konstruktiv bewältigen“ werden neben Grundlagen in Konflikttheorie viele Praxistipps vermittelt. Zudem erhalten die Teilnehmer einen Überblick über die unterschiedlichen Möglichkeiten, wie Konflikte unter Einbeziehung Dritter gelöst werden können.

„Mitglieder gewinnen, begeistern und halten“, so lautet schließlich die Devise des dritten Workshops.

Der Vereinstag im Haus im Moos am Samstag, 21. März, beginnt um 9.30 Uhr mit Anmeldung und Begrüßungskaffee, ehe um 10 Uhr der geschäftsführende LBE-Vorstand Thomas Röbke zur Einführung ein Impulsreferat unter dem Titel „Vereine heute – blühende Landschaften oder kurz vor dem Aussterben?“ hält. Die drei Workshops finden am Vormittag statt und werden am Nachmittag wiederholt, sodass die Möglichkeit besteht, zwei Veranstaltungen zu besuchen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Mittags besteht die Möglichkeit, im benachbarten Rosinger Hof zu essen. Die Kosten für das Essen dort werden jedoch nicht vom Veranstalter übernommen.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um verbindliche Anmeldung bis zum 9. März per E-Mail an kobe@lra-nd-sob.de, online unter www.neuburg-schrobenhausen.de/kobe oder telefonisch unter 08431/ 57-534 gebeten. Bei der Anmeldung bitte zusätzlich zu den Kontaktdaten die Vereinszugehörigkeit angeben und mitteilen, welcher Workshop vormittags und nachmittags gewählt wird.

Fragen beantwortet Regina Dorwarth vom Kobe telefonisch unter der Nummer 08431/57-534 oder per E-Mail an kobe@lra-nd-sob.de. (nr)

