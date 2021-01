vor 41 Min.

Verfolgungsjagd mit der Polizei von Neuburg bis nach Oberhausen

Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich ein 21-Jähriger in Neuburg geliefert.

Eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich ein 21-Jähriger in der Nacht auf Dienstag geliefert. Am Ende konnten ihn die Beamten zu Hause ausfindig machen.

Eine Dreiviertelstunde lang hat ein 21-Jähriger versucht, vor der Polizei zu flüchten - am Schluss jedoch erfolglos. In Oberhausen war die Flucht zu Ende.

Die Beamten wollten den Mann an der Ostendstraße in Neuburg am Montag um kurz vor Mitternacht kontrollieren, als er plötzlich Gas gab und "mit stark überhöhter Geschwindigkeit" flüchtete, wie es im Polizeibericht heißt. Auf seiner Flucht überfuhr der Mann ein Stoppschild, außerdem überholte er trotz eines Überholverbots.

Die Beamten der Polizei Neuburg waren selbst mit 170 Stundenkilometern unterwegs



Wegen der "teils erheblichen Geschwindigkeiten" haben die Beamten, die selbst mit bis zu 170 Stundenkilometern unterwegs waren, die Verfolgung irgendwann aufgegeben. Um 0.35 Uhr schließlich endete die Fahrt des Mannes trotzdem: Der 21-Jährige kehrte nach Hause zurück, wo allerdings schon die Polizei auf ihn wartete. Er versuchte daraufhin noch einmal, zu flüchten, und fuhr durch Oberhausen, aber der Versuch war laut Polizei nach kurzer Zeit beendet. Warum der Mann zu nächtlicher Stunde unterwegs war und warum er flüchten wollte, müssen die Ermittlungen klären. Alkohol und Drogen waren jedenfalls nicht im Spiel. (nr)

Lesen Sie auch:

Themen folgen