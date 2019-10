31.10.2019

Vergangenheit nicht vergessen – Zukunft gestalten

Neue Bürgerinitiative „Erinnern. Gedenken. Gestalten. Gestern. Heute. Morgen.“ will das Erinnern und Gedenken neu beleben. Was die Initiatoren vorhaben

Von Manfred Dittenhofer

25 Jahre ist es her, dass Ingolstädter Bürger die „Initiative für Mahn- und Gedenkstätten in Ingolstadt“ gründeten. Mit den Jahren ist es still geworden um diese Bewegung. Die damaligen Initiatoren Gerda Büttner, Lutz Tietmann und Petra Kleine wollen das Erinnern und Gedenken in Ingolstadt nun neu beleben. Noch im November wollen sie die Initiative „Erinnern. Gedenken. Gestalten. Gestern. Heute. Morgen.“ ins Leben rufen.

Mit der Neugründung der Bürgerinitiative soll auch ein neuer Blickwinkel einhergehen, wie Gerda Büttner bei einem Gespräch erklärte. Zuerst solle ein Arbeitskreis mit Vertretern aus der Kunst, der Politik und von Interessengruppen gebildet werden. Dann erst gehe die Initiative mit ihren Vorschlägen in die Öffentlichkeit. Vor 25 Jahren sei für die Erinnerungs- und Gedenkkultur in Ingolstadt ein wichtiger Beitrag geleistet worden. „Mit Hilfe vieler Unterstützer aus Politik und Gesellschaft, aus Vereinen und Organisationen, aus Kunst und Kultur konnte 1999 das neue Mahnmal von Dagmar Pachtner für die Opfer des Nationalsozialismus und für die Toten der Weltkriege realisiert werden. Das Erinnern an die Opfer des Naziterrors, das vorher in Ingolstadt keinen sichtbaren Ort hatte, findet im Luitpoldpark, an den Stelen im Stadtgebiet und in der neu konzipierten zeitgeschichtlichen Abteilung im Stadtmuseum statt.“ All dies werde weiterhin gepflegt, so Büttner.

Darüber hinaus wolle man mit der neuen Initiative auch nach vorne schauen. In den vergangenen 25 Jahren sei viel passiert. Fremdenfeindlichkeit und Nationalismus würden nicht mehr nur im kleinen Kreis und hinter vorgehaltener Hand thematisiert, sondern seien wieder gesellschaftsfähig. Solchen Strömungen müsse entgegengetreten werden. Zum einen sollen die Mahnmale wieder stärker öffentlich wahrgenommen werden, zum anderen möchte man mit Aktionen und Veranstaltungen für ein buntes, offenherziges und tolerantes Ingolstadt eintreten. „Deshalb planen wir ein Gründungs-Treffen noch im November. Dort wollen wir Ideen austauschen, wie wir als neu formierte Bürgerinitiative das „Erinnern. Gedenken. Gestalten. Gestern. Heute. Morgen.“ wieder in unserer Stadt erfahrbar machen.“

Einige Überlegungen haben die drei Initiatoren bereits angestellt. So könnten der Jüdische Friedhof und der Ehrenhain im Westfriedhof gepflegt und durch aktuelle Informationstafeln hervorgehoben werden. Der Befreiungstag von Auschwitz, der 27. Januar, und die Vertreibung der jüdischen Ingolstädter am 9. und 10. November könnten einer breiteren Öffentlichkeit bewusst gemacht werden. Aber all die Aktionen werden erst einmal in dem Arbeitskreis besprochen, der im November gegründet werden soll. Eingeladen werden Vertreter aus der Kommunalpolitik, den Vereinen und aus Initiativen, Schulen, aus Kunst und Kultur und aus vielen weiteren Bereichen, die sich mit Erinnerungsvermittlung befassen. Der Kreis sei, so Büttner, selbstverständlich erweiterbar. Die Initiative sei strikt überparteilich und demokratischen Werten verpflichtet.

Am Freitag, 1. November (Allerheiligen), veranstaltet die Initiative eine Führung über den Jüdischen Friedhof im Westfriedhof (Eingang Mühlweg). Beginn ist um 15 Uhr, Dauer 45 Minuten. Nach einem Überblick über die Geschichte des Ortes und die Familienbiographien der dort bestatteten Personen werden neue Arbeitsergebnisse vorgestellt, vor allem zum Lager für jüdische Displaced Persons in Eichstätt und seinem Bezug zum Friedhof. Referenten sind Lutz Tietmann und Dr. Maximilian Ettle. Männliche Besucher werden gebeten, eine Kopfbedeckung zu tragen.

