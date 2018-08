vor 17 Min.

Verhärtete Fronten: Stadt und Ex-Mitarbeiter streiten vor Gericht

Eine verschwundene Motorsäge und ungeklärte Überstunden - deshalb hat die Stadt Neuburg einem leitenden Angestellten gekündigt. Der will das nicht hinnehmen.

Von Luzia Grasser

Arbeitsrichterin Karolina Schönleben hatte bei der Verhandlung am Mittwoch alles versucht. Doch am Ende war eine gütliche Einigung zwischen der Stadt Neuburg und einem ehemaligen leitenden Angestellten nicht möglich. Denn der wollte über seinen Anwalt Hubert Graf eine Abfindung erreichen, die Stadt Neuburg ist allerdings nicht bereit, Geld an den geschassten Mitarbeiter zu zahlen. Der Personalausschuss hat den Vergleichsvorschlag Ende April abgelehnt (wir berichteten). Auch mit einem „wohlwollenden Arbeitszeugnis“, wie es die Richterin vorgeschlagen hatte, kann sich die Verwaltung nur bedingt anfreunden. „Allenfalls, was notwendig ist“, sagte Anwalt Markus Kuner, solle an Wohlwollendem drinstehen. Die Fronten zwischen den Parteien sind verhärtet, jetzt muss das Gericht eine Entscheidung treffen.

Seinen Anfang hatte alles Ende vergangenen Jahres genommen. Der Mitarbeiter war kurz vor Weihnachten in den Urlaub gegangen, am Tag zuvor hatte er noch Materialien eingekauft. Die Rede ist unter anderem von Scheibenwischerblättern, Batterien, Reinigungsmitteln oder auch einem Marderspray. Kurze Zeit später waren dann Kollegen des Mannes bei der Verwaltung aufgeschlagen. Sie hätten den Verdacht, dass die Einkäufe ihres Chefs allein für den Privatgebrauch gedacht seien. Zumal sich herausgestellt hatte, dass beispielsweise die Wischblätter nicht zum Dienstwagen des Mannes passten. Zudem waren Werkzeuge, die der Stadt gehörten, verschwunden. Darunter eine Motorsäge. Später hatte sich herausgestellt, dass der leitende Angestellte sie während seines Urlaubs mit nach Polen mitgenommen hatte. Während die Stadt davon ausgeht, dass der Mann die Säge stehlen wollte, sagt sein Anwalt, der Mann hätte sich die Ausrüstung nur ausleihen wollen. Schließlich hätte er sie auch wieder zurückgebracht und „es gibt eine Dienstanweisung, dass man’s ausleihen darf“.

OB Bernhard Gmehling fiel „aus allen Wolken“

Als die Ungereimtheiten auftauchten, warfen Mitarbeiter der Stadt auch einen Blick in die Arbeitszeitlisten des Mannes. Und hier wurden sie erneut fündig. Waren doch bei Urlaubs- und Krankheitstagen zusätzlich Überstunden eingetragen. Wer sie allerdings eingetragen hatte – der ehemalige Mitarbeiter oder eine Kollegin – das ließ sich am Mittwoch nicht klären, da der Mann selbst nicht vor Gericht erschienen war und sich von seinem Anwalt vertreten ließ. Anders als Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. Der sprach in der Verhandlung davon, dass er „aus allen Wolken“ gefallen sei, als er von den Vorwürfen erfahren habe. Anfang des Jahres hat Gmehling eine dringliche Anordnung vollzogen und dem Mann fristlos gekündigt. Der will die Vorwürfe allerdings nicht auf sich sitzen lassen. Nicht nur, dass er sich einzelne Dinge nur ausgeliehen habe. Bei den Scheibenwischblättern habe er versehentlich die falschen bestellt und auch die Überstunden könne er erklären. Wie sein Anwalt erläuterte, habe sein Mandant mitunter auch in seiner Freizeit oder eben im Urlaub gearbeitet und diese Stunden dann angegeben: „Er kommt von der freien Wirtschaft, er hat da nicht so kleinkariert gedacht.“ Der Prozess am Arbeitsgericht wird nächste Woche fortgesetzt.

Themen Folgen